The Ocean Race Europe, i preparativi al Porto Antico

Fervono i preparativi nell’area del Porto Antico di Genova per l’allestimento del Villaggio che, dal 17 al 20 giugno, sarà il cuore pulsante di The Ocean Race Europe, la regata che farà di Genova la capitale della vela internazionale, gustoso antipasto di The Ocean Race – The Grand Finale 2022-2023, l’ultima tappa del giro del mondo a vela, uno dei più importanti eventi sportivi globali che la Città ospiterà fra due anni per una 10 giorni indimenticabile.

In attesa dell’inaugurazione del Villaggio di The Ocean Race Europe, fissata per giovedì 17 giugno alle ore 17 sotto il tendone della Piazza delle Feste – alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, del presidente dello Steering Committee di Genova The Grand Finale Evelina Christillin, del presidente FIV Francesco Ettorre e del presidente di The Ocean Race Richard Brisius – un assaggio di The Ocean Race Europe è rappresentato dalla mostra “My Genoa is over the Ocean”, presentata oggi pomeriggio alle 18 presso i Magazzini dell’Abbondanza di via del Molo.

La mostra “My Genoa is over the Ocean”

L’esposizione, che accoglie l’arrivo di The Ocean Race Europe in attesa di The Ocean Race – The Grand Finale e curata dal Thesis Incubator Studio della scuola di Design del Politecnico di Milano insieme all’Università di Genova, espone tesi e progetti delle scuole di Design del Politecnico di Milano e dell’Università di Genova, dimostrando la propensione e sensibilità al futuro delle città e degli oceani da parte della prossima generazione di designer e progettisti. I progetti esposti esplorano diversi temi legati all’economia del mare, riassunti in cinque parole chiave: sostenibilità, turismo, pesca, sport e navigazione, proponendo progetti di spazi, di design navale, nautico e dei servizi, di design navale e nautico, di eventi e pratiche sostenibili per le comunità.

Il Villaggio di The Ocean Race Europe e il programma di eventi

Da giovedì 17 a domenica 20 giugno, il Villaggio di The Ocean Race Europe al Porto Antico ospiterà un imperdibile programma di eventi e iniziative rivolte a genovesi e turisti di ogni età, con un occhio particolare ai più piccoli, per celebrare una grande festa all’insegna dello sport, dell’intrattenimento e della cultura per tutti, con la sostenibilità e la tutela dell’ambiente, del mare e degli oceani come fili conduttori.

Una ricchissima rassegna di manifestazioni che “scorteranno” idealmente l’arrivo a Genova della tappa di The Ocean Race Europe, previsto tra il 16 e il 17 giugno, mentre nei giorni successivi sarà possibile ammirare le 12 barche in gara, ormeggiate sul Molo davanti a Nave Italia, e soprattutto seguire, sia da terra sul maxi schermo che dal mare, e dalla costa, da Corso Italia e oltre, la regata costiera finale che assegnerà la vittoria definitiva al migliore equipaggio in gara.

Il Villaggio di The Ocean Race Europe sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21 e vi si svolgeranno attività e laboratori dedicati soprattutto a bambini e famiglie, che potranno imparare a vivere una prima esperienza di vela, apprendere uno stile di vita più sano, conoscere abitudini più sostenibili, visitare mostre sui temi della navigazione, dello sport, della pesca, del turismo e della cultura, approfondire la storia di Genova legata al mare e alle navi e molte altre cose ancora.

Il programma completo delle iniziative legate a The Ocean Race Europe è disponibile al link https://theoceanracegenova.com/news/genova-porto-antico-il-programma-deg...

Il Genova Blue District partecipa a The Ocean Race Europe

Anche il Genova Blue District, il polo di innovazione del Comune di Genova sui temi e sui processi legati alla Blue Economy, partecipa a The Ocean Race Europe.

Tra il 17 e il 20 giugno, uno stand offrirà ai visitatori la possibilità di incontrare alcune start-up e di fare esperienze di sostenibilità con attività, realizzate anche con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, di nautica ecosostenibile offerte dalle start-up Barche Elettriche Srl, H2boat e E4boat che, giovedì 17 alle ore 14.30, sul palco del Piazzale delle Feste, forniranno informazioni sulle barche esposte e sulle loro caratteristiche innovative.

Sullo stesso palco il consorzio SINDBAD Srl, fondato da On Air Srl, Xedum Srl del gruppo ETT e PM Ten S.r.l. con il supporto tecnico e scientifico del CNR (IAS e ISMAR) e dell’Università di Genova (DICCA e DITEN), presenterà uno strumento innovativo per le previsioni meteomarine di supporto alla navigazione per la nautica da diporto e la pesca, per rendere la navigazione sicura, confortevole e a basso impatto ambientale.

Inoltre, in collaborazione con l’associazione Festival della Scienza, il Genova Blue District offrirà gratuitamente tre diversi laboratori di innovazione aperti a bambini, ragazzi e adulti curiosi, tutti centrati sulla sostenibilità, sul micromondo degli inquinanti, sugli ecosistemi marini, la biodiversità e la salvaguardia del pianeta.

I laboratori si ripeteranno ogni ora fino alle 18, avranno una durata di 45 minuti, inizieranno alle ore 15.

È possibile prenotare le visite su Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/GenovaBlueDistrict e via mail scrivendo a bluedistrict@job-centre-srl.it.

Infine, presso lo stand del Genova Blue District, sarà presente anche l’Accademia Italiana della Marina Mercantile. Nei pomeriggi del 17 e 18 e nelle giornate del 19 e 20 giugno, allievi di machina e di coperta saranno a disposizione per testimoniare in prima persona e dare informazioni sulle diverse opportunità formative – realizzate in stretto rapporto con le aziende leader di settore – e sulle diverse carriere aperte da questi studi.

Siti web e social con le news su The Ocean Race Europe e gli eventi collegati

Tutte le news e gli aggiornamenti su The Ocean Race Europe e sugli eventi ed iniziative collegate sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione https://theoceanracegenova.com/, sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/TheOceanRaceGenova/ e su Instagram al link https://www.instagram.com/oceanracegenova_grandfinale/.