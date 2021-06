The Ocean Race Europe, presentati i progetti e le start-up di navigazione sostenibile

Un’altra grande giornata di eventi e iniziative al Village di The Ocean Race Europe al Porto Antico, tra cui la presentazione, sul palco del Piazzale delle Feste, di quattro progetti innovativi sulla navigazione sostenibile e a basso impatto ambientale, nel quadro delle iniziative promosse e organizzate dal Genova Blue District.

Barche Elettriche srl, azienda operativa nel settore della nautica ecosostenibile e accessibile a tutti, ha mostrato la barca elettrica a emissione 0 full electric Best 6.0. Barchelettriche nasce dall’esperienza dei suoi fondatori da anni impegnati in progetti e collaborazioni basate su imbarcazioni a completa propulsione elettrica per la navigazione sia sul mare sia sulle acque interne.

H2boat ha condotto i partecipanti nel mondo dell’idrogeno, presentando un'imbarcazione in scala ridotta equipaggiata con il prototipo di EP (Energy Pack) che permette di generare energia elettrica a bordo utilizzando H2. H2boat è una start-up innovativa nata da uno spin-off dell’Università di Genova che fonda la propria attività sulla ricerca e sullo sviluppo di sistemi energetici basati sull’utilizzo dell’idrogeno.

E4Boat, una rete di imprese innovative – formata da Terzago Robotics srl e da 4e-Consulting srl – ha presentato il modello di una barca in fase di costruzione sviluppata in collaborazione con lo Studio di Design Nautico Roberto Angel. Il 5De-bus è dotata di linee di carena capaci di ridurre il moto ondoso e ottimizzare le prestazioni dei motori elettrici, e sarà a breve disponibile sul mercato con una lunghezza di 9 metri, adatta alla navigazione di servizio e nelle aree marine protette.

Infine il Consorzio SINDBAD srl ha fatto conoscere il suo strumento innovativo per le previsioni meteomarine, di supporto alla navigazione per la nautica da diporto e la pesca, per rendere la navigazione sicura, confortevole e a basso impatto ambientale. I fondatori del consorzio sono On Air srl, Xedum srl del gruppo ETT e PM Ten srl. Il consorzio si avvale anche della collaborazione tecnica e scientifica del CNR (IAS e ISMAR) e dell’Università di Genova (DICCA e DITEN).

«The Ocean Race Europe non è soltanto una competizione sportiva di rilevanza internazionale – dichiara l’assessore allo sviluppo economico, portuale e logistico Francesco Maresca – ma anche un’occasione per riflettere e conoscere le ultime novità relative al mondo dell’innovazione, della Blue Economy e dello sviluppo sostenibile che possono mitigare l’impatto delle attività umane sull’ambiente e in particolare su mari e oceani. Questi temi sono al centro della nostra visione dell’economia del mare, per il futuro della nostra città in chiave di sviluppo economico e occupazionale. La presenza oggi sul palco di quattro start-up che hanno realizzato progetti che coniugano la fruizione del mare in modo sostenibile, a impatto zero sull’ambiente: un sfida che vogliamo cogliere, in modo più ampio, come modello di sviluppo per l’economia collegata al porto e al mare di Genova».

I laboratori di innovazione per bambini a cura di Genova Blue District

In collaborazione con l’associazione Festival della Scienza, nell’ambito di The Ocean Race Europe, il Genova Blue District offre gratuitamente tre diversi laboratori di innovazione aperti a bambini, ragazzi e adulti curiosi, tutti centrati sulla sostenibilità, sul micromondo degli inquinanti, sugli ecosistemi marini, la biodiversità e la salvaguardia del pianeta.

I laboratori si ripeteranno ogni ora fino alle 18, avranno una durata di 45 minuti e inizieranno alle ore 15. È possibile prenotare le visite su Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/GenovaBlueDistrict e via mail scrivendo a bluedistrict@job-centre-srl.it.

Infine, presso lo stand del Genova Blue District, sarà presente anche l’Accademia Italiana della Marina Mercantile. Nel pomeriggio di venerdì 18 e nelle giornate del 19 e 20 giugno, allievi di machina e di coperta saranno a disposizione per testimoniare in prima persona e dare informazioni sulle diverse opportunità formative – realizzate in stretto rapporto con le aziende leader di settore – e sulle diverse carriere aperte da questi studi.