Oggi Giornata nazionale dello Sport e Giubileo dello Sport: piazza San Lorenzo collegata ad altre 7 piazze italiane

Si celebra oggi, sabato 14 giugno, la Giornata nazionale dello Sport organizzata dal CONI e che, per l’anno giubilare, coincide anche con il Giubileo dello Sport.

Tante le associazioni sportive e i bambini presenti in piazza San Lorenzo, dove, con il coordinamento del CONI Liguria e con la collaborazione del Comune di Genova e della Diocesi sono stati coinvolti gli enti di promozione sportiva per poter offrire sia ai più piccoli che agli adulti dimostrazioni e prove pratiche di svariate discipline.

Oltre a CSI, UISP, CSEN e OPES, in piazza anche gli Special Olympics e la Federazione italiana tiro a segno; presenti anche il Synlab e alcune dello società sportive che hanno aderito al progetto Educamp CONI: US Angelo Baiardo, ASD Naica, ASD Ca’ de Rissi e Altum Park che daranno informazioni sui campi estivi, presenteranno i corsi e faranno conoscere le proprie discipline.

Lo staff tecnico del CONI proporrà durante la giornata attività di gioco per tutti coloro che vorranno partecipare e per i quali è prevista la consegna di cappellini e sacche CONI.

L’evento clou è stato il collegamento, avvenuto alle 12.15, con piazza del Popolo, a Roma, in una continuità con altre sette piazze italiane coinvolte nell’iniziativa.

«Sono felice di celebrare domani, in piazza san Lorenzo, la Giornata dello Sport e il Giubileo degli Sportivi, che porta il cuore pulsante dello sport genovese nel centro della nostra splendida città, e in altre sette piazze d’Italia – ha detto durante la diretta la sindaca di Genova e assessore allo Sport Silvia Salis - Da ex atleta e da dirigente sportiva ho ben chiaro quanto lo sport sia scuola di vita: ti insegna a rialzarti, a rispettare le regole, a lavorare per un obiettivo più grande di te. È questo lo spirito che vogliamo trasmettere ai nostri giovani: che la fatica non è un ostacolo, ma un allenamento al futuro. Lo sport è inclusione, è crescita, è cittadinanza attiva. E Genova vuole essere sempre più una città che investe su questi valori, nelle periferie come nel cuore urbano, rendendo lo sport sempre più accessibile a tutti, in particolare per le nostre e i nostri giovani. Ringrazio il CONI, che ho rappresentato per tanti anni, insieme alla Santa Sede, che ha sempre riconosciuto lo sport come strumento educativo, di inclusione e dialogo. Insieme, daranno vita a una giornata di condivisione capace di unire e coinvolgere tutte le società, le famiglie e i volontari che ogni giorno credono nello sport come motore educativo e sociale».

Presenti anche l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, il delegato provinciale del CONI Liguria Alberto Bennati e, per la Diocesi, don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale per l’annuncio del Vangelo e la missionarietà.