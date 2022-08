Oggi la commemorazione delle vittime del Ponte Morandi

«Genova non dimentica, Genova vuole crescere, Genova vuole giustizia, Genova vuole avere un brillante futuro per tutti i suoi cittadini». Con queste parole il sindaco di Genova Marco Bucci ha concluso il proprio intervento durante la cerimonia di commemorazione delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Sono passati quattro anni dal 14 agosto 2018, ma il ricordo e la commozione sono vive nella città di Genova che questa mattina ha ricordato le 43 vittime nella Radura della Memoria con la cerimonia alla presenza delle autorità e dei familiari di chi quattro anni fa ha perso la vita.

Alle 11.36, un minuto di silenzio, il suono delle sirene delle navi in porto e le campane della diocesi di Genova hanno scandito la celebrazione. Le commemorazioni di questa mattina sono iniziate alle 8.30 con la messa celebrata da Mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova. Poi l’arrivo in Radura delle autorità, dei familiari e dei partecipanti della camminata in ricordo delle vittime organizzata dall'Associazione "Noi per Voi Valle Stura Masone" con i sindaci della vallata: 43 bambini hanno portato un pensiero ai parenti delle vittime. Alle 10.30 la deposizione della corona della Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del ministro alle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Poi gli interventi dell’imam Salah Hussein, dell’arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente Regione Liguria Giovanni Toti, del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con delega presidente del Consiglio dei ministri Enrico Giovannini, del rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti.