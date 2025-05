Palazzi Svelati per la Festa della Repubblica

Lunedì 2 giugno torna l’evento organizzato da Regione Liguria Palazzi Svelati, che in occasione della Festa della Repubblica apre le porte di 18 palazzi istituzionali generalmente chiusi al pubblico, come Palazzo Doria Tursi (via Garibaldi 9), sede del Comune di Genova, e il Museo del Risorgimento - Istituto mazziniano (via Lomellini 11).

Il Museo del Risorgimento resterà aperto al pubblico dalle 10 alle 17, mentre dalle 10 alle 19 sarà possibile visitare Palazzo Tursi accompagnati dai divulgatori scientifici, giovani professionisti che illustreranno ai cittadini le opere d’arte, l’ufficio di rappresentanza del sindaco e lo splendido salone al piano nobile del palazzo cinquecentesco.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo https://palazzisvelati.happyticket.it