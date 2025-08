Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura: nuove nomine della sindaca Salis

La sindaca di Genova Silvia Salis, come previsto dallo Statuto del Comune di Genova e da quello di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, ha indicato alla Fondazione i nominativi dei tre nuovi membri del Consiglio direttivo e dei due nuovi componenti del Comitato dei fondatori.

Sulla base della fiducia e dei requisiti di professionalità, qualificazione ed esperienza, sono stati ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi relativi al Comitato dei fondatori, Linda Alfano e Marco Ansaldo.

Con gli stessi criteri, per il consiglio direttivo sono state individuate le figure di Sara Armella e Massimiliano Morettini, mentre è stato confermato Wolfson Mitchell.

Come prossimo passaggio, il Collegio dei Revisori dei Conti convocherà il Consiglio direttivo che eleggerà il presidente e il vicepresidente. Il presidente è indicato tra la terna di nomi proposta dal Comune di Genova.

BREVE BIO:

LIDIA ALFANO – psicoterapeuta, laureata in Psicologia, ha collaborato con il laboratorio di psicodiagnostica dell’istituto di Criminologia e psichiatria forense dell’Università di Genova. È stata consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale dei Minorenni di Genova.

MARCO ANSALDO – Giornalista professionista e analista geopolitico, è laureato in Storia contemporanea, con master in comunicazione di massa. È stato consigliere scientifico di Limes, inviato speciale del quotidiano La Repubblica per la politica internazionale, corrispondente in Medio Oriente, Vaticanista, docente di giornalismo estero alla Luiss. È proboviro della Federazione nazionale della stampa.

SARA ARMELLA – avvocato Cassazionista e docente, è stata presidente di SPIM e di Fiera di Genova. Ha fatto parte del cda di Banca Carige, di Ferservizi e di AGN Energia. È stata presidente del Collegio sindacale della Fondazione Enasarco.

MASSIMILIANO MORETTINI - imprenditore, è laureato in Filosofia. Ha esperienza come formatore su svariati argomenti, tra cui creazione eventi culturali e creazione d'impresa. È stato presidente di Arci Liguria, consigliere e assessore comunale e ha fatto parte di Consigli di amministrazione e Collegi sindacali come rappresentante del Comune di Genova.

MITCHELL WOLFSON JR. – nato in Florida, si è laureato alla Princeton University, e specializzato alla Johns Hopkins University-Paul H. Nitze SAIS a Washington e Bologna. Ha lavorato per alcuni anni nel corpo diplomatico degli Stati Uniti, come viceconsole a Torino e a Genova. Nel capoluogo ligure ha aperto una sede della Wolfsoniana. Dopo un lungo affidamento iniziato nel 1999, Wolfson ha donato nel 2007 la collezione genovese alla Fondazione regionale Cristoforo Colombo, successivamente trasformata in Fondazione regionale per la Cultura e lo Spettacolo. In questo lungo periodo le attività della collezione sono state sviluppate grazie al contributo del Comune di Genova e della Regione Liguria. Nel 2014, a seguito della fusione per incorporazione della Fondazione regionale per la Cultura e lo Spettacolo con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, la proprietà e la gestione della collezione è passata a quest’ultima.