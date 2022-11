A Palazzo Tursi, concerto del Coro Soreghina

Per festeggiare il suo 40° compleanno, il Coro Soreghina dell’Associazione Nazionale Alpini - sez. di Genova, in collaborazione con l’assessorato alle Tradizioni del Comune, offre alla sua città un concerto con un repertorio di canti alpini, popolari e di montagna.

L’appuntamento è per sabato 19 novembre alle 21, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi. Ospite speciale della serata, il Coro A.N.A. Monte Saccarello di Imperia. L’ingresso è libero e gratuito.

«Il concerto del Coro Soreghina è il primo di una serie di appuntamenti che, da qui a Natale, vedrà protagonisti alcuni cori alpini che ci allieteranno con i canti legati alla nostra tradizione, alla montagna – commenta l’assessore alle Tradizioni cittadine Paola Bordilli – I cori alpini rappresentano un vero e proprio patrimonio culturale, storico, artistico e identitario della nostra nazione, e in particolare della nostra città: è nostro compito sostenerli e valorizzarli sempre più. Grazie al Coro Soreghina per aver voluto condividere con i genovesi la celebrazione di un percorso lungo 40 anni, nel corso dei quali le montagne sono diventate, con la musica, luogo di memoria dove gli alpini vanno a piedi, là dove osano le aquile».

«Un concerto speciale dedicato alla città e ai coristi liguri, un momento di incontro per conservare quel patrimonio di tradizioni rappresentato dal canto popolare, ma anche per ricordare il compositore Agostino Dodero recentemente scomparso» aggiunge il presidente del Coro Soreghina Renato Callà.

Il coro Soreghina, che prende il nome dalla protagonista di una leggenda ladina, la “figlia del sole” nominata nel notissimo canto La montanara, nasce nel 1982 per custodire il patrimonio culturale rappresentato dal canto alpino, popolare, d’autore, dialettale e di montagna.

Nei suoi 40 anni di attività, il coro ha pubblicato due CD: Armonie di montagna e Voci in Viaggio: dalle Alpi al Don, che contiene anche canti del Coro di Rossosch e brani eseguiti dalla Fanfara in armi della Brigata Alpina Julia. Ha inoltre partecipato a moltissimi concerti e iniziative, tra cui una tournée in Russia e le celebrazioni per i 100 anni dell’8º Reggimento Alpini a Cividale del Friuli.