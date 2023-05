Politiche dell'istruzione, a San Lorenzo celebrata la festa della scuola paritaria cattolica

Si è celebrata oggi alla Cattedrale di San Lorenzo la festa della Scuola Paritaria Cattolica, organizzata da Fidae (Federazione Istituti di Attività Educative) Liguria e Curia Arcivescovile di Genova. Coinvolte tutte le scuole Fidae Liguria di ogni ordine e grado in una giornata che, in linea con le precedenti edizioni, prevedeva un ricco cartellone di eventi e momenti di gioco per bambini e ragazzi, all’insegna di animazione, riflessione e preghiera.

Il maltempo ha comportato l'annullamento delle attività ludiche e dei canti previsti in piazza De Ferrari e piazza Caricamento, ma non del momento più importante organizzato all'interno della Cattedrale di San Lorenzo. Qui, alla presenza tra gli altri degli assessori all'istruzione del Comune di Genova Marta Brusoni e della Regione Liguria Simona Ferro, del presidente di Fidae Liguria padre Andrea Melis (dei padri scolopi) e del direttore dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandro Clavarino, bimbi, maestre e dirigenti scolastici hanno partecipato a una festa con preghiere corali, canti, animazioni e, dopo le testimonianze di alcuni docenti, la benedizione finale dell’Arcivescovo.

Proprio le maestre, al cospetto di una una chiesa gremita, hanno raccontato la loro esperienza professionale e umana nelle scuole paritarie genovesi, sottolineando l’autonomia data dai loro istituti nel progettare e costruire i percorsi formativi per gli studenti, plasmando un modello di educazione dove tutti, bambini, genitori e insegnanti, sono protagonisti. Un percorso di fede, etica e amore dove ciascuno dà il suo contributo per la costruzione di una scuola e di un mondo migliori.

«Ringrazio le scuole paritarie genovesi - dichiara l’assessore alle politiche dell’istruzione Marta Brusoni - per questa splendida giornata di festa, organizzata nella Cattedrale di San Lorenzo, alla presenza di tanti bambini, maestre e dirigenti scolastici. La nostra comunità si basa sul patrimonio di valori umani e religiosi trasmessi dalle scuole cattoliche, che tracciano ai nostri figli una strada da seguire basata sull'integrazione tra fede, cultura e rispetto del credo di tutti. Continueremo a lavorare per supportare tutto il sistema scolastico nel suo complesso e quindi anche le scuole paritarie, perché assolvano al meglio il loro impegno al servizio della crescita culturale e umana della nostra città».

Dopo questa giornata dedicata ad animazione, riflessione e preghiera Fidae Liguria organizzerà, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, il Torneo delle scuole paritarie, in programma martedì 30 e mercoledì 31 maggio all’Opera Don Bosco di Sampierdarena.