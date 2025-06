Presentata la nuova squadra della sindaca Silvia Salis: undici assessori, sei donne e cinque uomini

È stata presentata, questo pomeriggio, dalla sindaca di Genova Silvia Salis, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la nuova giunta comunale, che è composta da sei donne, oltre la sindaca, e cinque uomini. Una Giunta profondamente connotata al femminile dove emerge chiara la competenza dei singoli e delle singole e l’equilibrio tra le forze politiche che compongono la coalizione.

«Sono molto orgogliosa di questa giunta che presento oggi, a due settimane dal risultato delle elezioni, come ci eravamo impegnati a realizzare - dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis - È una Giunta caratterizzata dalla competenza dei singoli e dall'equilibrio tra le forze politiche che compongono la coalizione. C’è una straordinaria componente femminile, con donne dalla profonda e comprovata esperienza. Un segnale importante per il futuro della politica: a Genova non abbiamo avuto bisogno di quote rosa per comporre la squadra. Questo un aspetto che mi rende ancora più orgogliosa del risultato raggiunto. Sarà una Giunta aperta alla città e non divisa in compartimenti stagni. La mia è una visione orizzontale degli assessorati, non verticale, ognuno dovrà collaborare con i colleghi assessori e non concentrarsi solo sulla propria materia. Immagino e chiedo una sinergia tra le competenze e i ruoli di ciascuno, per affrontare le questioni più rilevanti della città e garantire il miglior risultato. Sarà un grande lavoro di squadra con un ascolto attento dei territori e dei cittadini. Per dare risposte a quelle richieste rimaste spesso inascoltate. Ogni singolo assessore metterà le proprie competenze a servizio della città. È una squadra molto forte e preparata che ringrazio già oggi per l’impegno e la professionalità che sono sicura metterà ogni giorno nello svolgere il proprio compito e dare concretezza al nostro programma».

La sindaca Silvia Salis avrà le deleghe allo Sport, Grandi Eventi e Relazioni Internazionali.

Il vicesindaco Alessandro Terrile, 45 anni, avvocato (Partito Democratico) avrà le deleghe a Bilancio, Società Partecipate, Sviluppo Economico Sostenibile, Economia del Mare, Rapporti tra porto e città. Tiziana Beghin, 54 anni, consulente per le PMI (Movimento 5 Stelle) assessora al Commercio e al Turismo. Rita Bruzzone, 57 anni, odontoiatra, (Partito Democratico) assessora ai Servizi Educativi, alle Politiche di Genere e all’Organizzazione. Francesca Coppola, 37 anni, architetta, (Alleanza Verdi e Sinistra), assessora all’Urbanistica. Massimo Ferrante, 55 anni, architetto (Partito Democratico) assessore ai Lavori Pubblici, alle Infrastrutture e alla Protezione Civile. Cristina Lodi, 55 anni, assistente sociale, (Azione) assessora al Welfare. Giacomo Montanari, 40 anni, storico dell'arte, divulgatore scientifico, (indipendente), assessore alla Cultura. Emilio Robotti, 60 anni, avvocato (Alleanza Verdi e Sinistra) assessore alla Mobilità Sostenibile, al Lavoro e ai Servizi Civici. Davide Patrone, 28 anni, studente, (Partito Democratico), assessore alla Casa, al Patrimonio e alla Partecipazione. Silvia Pericu, 55 anni, docente universitaria, (Lista Civica Silvia Salis Sindaca) assessora all’Ambiente. Arianna Viscogliosi, 53 anni, avvocato (Italia Viva) assessora alla Sicurezza Urbana e alla Polizia Locale.