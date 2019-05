Sono quattro le onorificenze per meriti speciali consegnate ai Comandi di Genova, Milano, Torino e Livorno "per la dedizione dimostrate in occasione della tragedia del Ponte Morandi". La cerimonia, nell'ambito della prima Giornata regionale della Polizia Locale, si è tenuta nel Palazzo della Borsa alla presenzadel sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente della Regione Giovanni Toti e del Prefetto Fiamma Spena.

"Festeggiamo il Corpo di Polizia Locale - ha detto il sindaco Bucci - che ha dato una prova grandiosa nell'emergenza del Ponte Morandi. Siamo assolutamente fieri di come hanno agito i nostri agenti in quel tragico frangente. Ma non va dimenticato che il loro impegno è quotidiano, di giorno, di sera e di notte. La città ha bisogno di queste persone, che sono l'interfaccia tra il cittadino e l'Amministrazione, non negli uffici, ma sul territorio, sulla strada, sotto la porta di casa. Hanno una marcia in più. E' un discorso di cuore e di passione e tutta la città ne è consapevole e ha bisogno di loro".

"Una festa dedicata a tutti coloro che svolgono questo lavoro con dedizione e impegno quotidiano: chi indossa una divisa e lavora a contatto con le persone è il primo volto delle istituzioni di fronte ai cittadini" commenta il presidente della Regione Giovanni Toti. "Da quest'anno in Liguria diventerà un appuntamento fisso per riconoscere il valore degli agenti e consolidare sempre di più il legame con la popolazione" spiega la vicepresidente e assessore regionale alla Sicurezza Sonia Viale.

Oltre ai 4 premi ai Comandi di Genova, Milano, Torino e Livorno sono stati insigniti per il loro valore 14 agenti liguri: 2 sono dell'imperiese (San Lorenzo al Mare e Vallecrosia), 6 del savonese (Albenga, Savona e Loano), 4 di Genova e 2 dello Spezzino (Sarzana e La Spezia). Alcuni hanno sventato tentativi di suicidio, o sono stati premiati per aver agito, anche fuori servizio, arrestando autori di reato, per interventi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all'abusivismo commerciale, per aver praticato le manovre di primo soccorso ad un uomo coinvolto in un incidente stradale salvandogli la vita, per aver salvato una turista che rischiava di annegare in mare.