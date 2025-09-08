Prorogata allerta idrogeologica gialla per temporali fino alle 14.59 di domani, mercoledì 10 settembre

08/09/2025
ombrello allerta gialla

Le disposizioni del Centro Operativo Comunale e tutte le modalità per restare aggiornati in tempo reale sull'andamento delle condizioni meteo

Irene Moretti

L'allerta idrogeologica gialla per temporali è stata prorogata fino alle 14.59 di domani, mercoledì 10 settembre.  Durante il periodo di allerta, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

 

In particolare:

all’emanazione dello stato di allerta

  • proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati
  • spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti
  • tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

all'entrata in vigore dell'allerta

  • tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali
  • stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città
  • non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

 

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

 

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:

Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’allerta meteo

Ultimo aggiornamento: 09/09/2025