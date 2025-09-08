Prorogata allerta idrogeologica gialla per temporali fino alle 14.59 di domani, mercoledì 10 settembre

Le disposizioni del Centro Operativo Comunale e tutte le modalità per restare aggiornati in tempo reale sull'andamento delle condizioni meteo
L'allerta idrogeologica gialla per temporali è stata prorogata fino alle 14.59 di domani, mercoledì 10 settembre. Durante il periodo di allerta, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.
In particolare:
all’emanazione dello stato di allerta
- proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati
- spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti
- tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica
all'entrata in vigore dell'allerta
- tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali
- stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città
- non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore
Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.
Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.
Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso:
- pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate Amt
- sito https://allertaliguria.regione.liguria.it
- sito https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/protezione-civile
Si consiglia l’iscrizione al canale Telegram @GenovaAlert per il servizio gratuito di informazioni sull’allerta meteo