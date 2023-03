Report consiglio comunale 14 marzo 2023

Il consiglio comunale di martedì 14 marzo 2023 si è aperto alle ore 14 con l’illustrazione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

«Non rispondo alla provocazione che intride alla narrazione perché non risponde alla visione di un comparto fondamentale per la nostra amministrazione. Domenica sarà un esperimento, un’operazione coraggiosa che ha posto dei temi com’è giusto per una città. Sui costi, non arriviamo neanche a 10.000 euro di costi, per una giornata che vedrà tantissimi eventi collaterali con bande musicali, filarmoniche, avremo una serie di esibizioni di street art e quindi tanti soggetti della società saranno coinvolti. Per quanto riguarda Aster, con un preventivo di circa 2.000 euro, installerà le transenne da sabato sera a domenica sera. La città è giusto che scopra nuove frontiere e sono molto orgoglioso per coinvolgimento del territorio». Lo ha dichiarato il vicesindaco Pietro Piciocchi rispondendo al consigliere del Pd Simone D’Angelo che ha presentato un articolo 54 “sui costi che la civica amministrazione e le società partecipate del Comune di Genova sosterranno per l’apertura”.

«Il gruppo Altair ha presentato il ricorso al Tar, ma il gruppo che si è aggiudicato il project è Rti Trezza che era il proponente. Il progetto è stato messo in evidenza pubblica e affidato direttamente a Trezza e aveva avuto tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle norme. Come avviene ogni tanto quando vengono fatte assegnazioni dirette al proponente è stato presentato ricorso da Altair perché ritengono di dover essere loro gli assegnatari. Il ricorso non è stato accolto, ma è stata disposta un’udienza il cinque maggio e nelle more il procedimento è una sospensiva. Riguarda due soggetti che hanno partecipato e in cui uno ritiene di avere i titoli per l’affidamento del progetto da parte della stazione unica appaltante. Non entriamo nel merito e restiamo in attesa delle decisioni del Tar sulle quali non possiamo né interferire né intervenire. Nel momento in cui ci sarà una sentenza di rigetto o di accoglimento applicheremo le decisioni del Tar. Preciso che l’iter del progetto ha seguito tutte le regole e si è arrivati anche all’individuazione del project tramite evidenza pubblica e gara. Non sarà un tempio che dovrà assolvere a tutte le esigenze del nord Italia, ma assolverà quelle del bacino genovese e di altri comuni su base di dati statistici forniti. A maggio riferiremo in consiglio».

«Questo è un progetto che è atteso da tanto tempo dai cittadini e dai residenti di via Montesano, via Groppallo e della zona sovrastante. È una zona che necessità spazio perché ha una viabilità limitata, con larghezze stradali contenute e quindi trovare uno spazio verso la ferrovia è necessario. Molti anni fa è partito il progetto con la Cooperativa Borgopila, con alterne vicende legate al potenziamento del nodo ferroviario e il Comune di Genova ha costantemente spinto per il progetto e in ogni sede ne ha raccontato l’importanza. Possiamo dire che siamo abbastanza vicini all’inizio dei lavori di potenziamento necessari che si appoggiano sulla volta superiore della galleria. Sistemi urbani, l’agenzia immobiliare che si occupa dei progetti delle Ferrovie ha già avviato i contatti con i soggetti residenti e mi ritengo ottimista e fiducioso: negli ultimi due mesi c’è stata una accelerazione. Non è un progetto del Comune di Genova, è un edificato su area ferroviaria, ma è un progetto fattibile e c’è interesse: nei prossimi mesi dovremmo avere maggiori informazioni e potrebbe essere opportuno illustrarlo in commissione. I numeri dovrebbero prevedere più di 200 posti auto, 140 stalli a rotazione e un lastrico solare che diventerà una piazza con del verde e colonnine di ricarica, un polmone e una dimensione diversi per un quartiere che necessità spazio». Ha risposto così l’assessore alla Mobilità Matteo Campora all’interrogazione del consigliere di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli: “Considerato che, come riportato sul sito https://terzovalico.mit.gov.it/nodo-di-genova-2/nodo-voltri-brignole/, l’appalto delle opere civili, relativo al potenziamento infrastrutturale del nodo Voltri-Brignole ha subito dei notevoli rallentamenti per la crisi economica attraversata dalle imprese esecutrici dell’opera; considerato altresì che, come riportato dal quotidiano online Genova 24 in data 07 giugno 2022, nella stessa mattinata è stato presentato a palazzo Tursi il progetto relativo al parco urbano pensile con parcheggio pubblico per la zona di via Montesano, sopra la stazione ferroviaria di Brignole, dove è stata ricollocata la monumentale porta pila, rientrante nel progetto nodo di Genova; visto che, come riportato nuovamente dal quotidiano online Genova 24 in data 31 gennaio 2023, l’assessore Campora ha spiegato di aver proceduto a intimare nuovamente al consorzio che gestisce il cantiere la rimozione delle barriere che da oltre 12 anni “murano” la strada sul lato della ferrovia, affermando inoltre che “è una zona angusta, carente di posti auto, con una viabilità complicata. Siamo fiduciosi che nel giro di 60 giorni si possa procedere a questa rimozione”. Si richiede: al sindaco e alla giunta a che punto sia lo stato di avanzamento dei lavori relativi al parco urbano pensile con parcheggio pubblico per la zona di via Montesano, sopra la stazione ferroviaria di Brignole”.

«Ci sono in campo una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di aumentare i servizi di trasporto pubblico negli orari notturni, con la consapevolezza che se chiediamo ai cittadini di usare meno l’auto, dobbiamo anche aumentare la frequenza delle corse proposte. Sappiamo che l’utilizzo dei bus per i giovani nelle fasce serali è molto aumentato, rispetto a qualche decennio fa. Le corse serali sono molto frequentate dai ragazzi e d’altra parte Genova è la seconda città italiana con il più basso numero di immatricolazioni dopo Venezia. Questo ci dice che alcune fasce di età tendono a preferire il mezzo pubblico all’auto privata. Dunque, è necessario aumentare le corse, in particolar modo verso le zone che la sera diventano zone di movida e di divertimento. Allo stesso tempo dovranno aumentare anche i sevizi di controllo, soprattutto nei periodi estivi per aumentare la sicurezza nei viaggi». Lo ha detto l’assessore Matteo Campora rispondendo all’interrogazione del consigliere Gandolfo di Liguria al Centro, in merito alla “possibilità di ampliare la fascia oraria degli autobus che percorrono Quarto alta e Colle degli Ometti specialmente nelle ore serali”.