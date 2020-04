Report consiglio comunale del 14 aprile

Alle ore 15,00 il consiglio comunale, in videoconferenza, si è aperto con l’appello: con 41 consiglieri la seduta è valida.

La seduta si apre con una riflessione, e un minuto di silenzio, del presidente Piana sull’attuale emergenza Coronavirus: « Questa pandemia è una guerra silenziosa e invisibile, dove le persone muoiono senza l’ultima carezza dei propri cari, guardando negli occhi e stringendo per l’ultima volta la mano di un medico, un infermiere o un oss. Oggi vorrei, attraverso i nomi dei sanitari deceduti a Genova mentre lottavano contro il coronavirus, portare la nostra vicinanza e gratitudine a queste persone che, in silenzio, ogni giorno combattono per noi: Emilio Brignole, 68 anni, conosciuto a Genova come il “medico del Ponte Morandi”, Pedro Garcia, 52 anni, oss della casa di riposo “San Camillo” del Righi,Giunio Matarazzo, 76 anni, titolare di uno studio dentistico a Borgo Pila, Dino Pesce, 74 anni, storico primario dell’Ospedale Villa Scassi e che, pur in pensione, ha continuato la sua opera di medico volontario e Anna Poggi, 64 anni, infermiera a Villa Scassi e le cui cause della morte sono in via di accertamento»

Come di consueto la parola passa al sindaco Bucci per una informativa sulla situazione: «Partiamo dai numeri: lunedì 13, in confronto a domenica 12 aprile, le persone positive al Covid-19 in Liguria erano 4355, + 60, e 760 i deceduti dall’inizio dell’emergenza, più 11 rispetto a domenica 12 aprile. Sono stati effettuati 23.129 test (1.146 più di domenica 12 aprile) e sono al domicilio 2217 persone (62 più di ieri), i malati clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) sono 992 (28 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 479 (31 più di domenica 12 aprile). Anche la pressione sulle terapie intensive si è leggermente attenuata, passando da 144 a 136 posti occupati. E anche gli ospedalizzati sono calati di 30, passando a 1.146.

Questi dati, se da una parte sono confortanti sull’andamento dell’epidemia, non possono assolutamente farci allentare l’attenzione sulle norme di contenimento e distanziamento sociale. A questo proposito, in seguito all’ultimo Dpcm, rimangono attive tutte le restrizioni sociali e quanto indicato nell’ordinaza sindacale che viene prorogata in toto fino al 3 maggio 2020: a esempio, si esce solo per andare infarmacia, fare la spesa e andare al lavoro. Non si va in spiaggia né a passeggiare in corso Italia. Da oggi, in quanto il presidente della Regione Giovanni Toti ha firmato ieri il decreto, sono consentite alcune attività importanti per le coste, i giardini e gli orti e la nautica da diporto. Queste sono tutte attività lavorative e questa azione rientra nella visione strategica della fase 2: progressiva apertura in sicurezza di attività economiche e massimo contenimento della parte sociale..

Buono spesa. Oggi verranno consegnati gli ultimi buoni spesa e l’assessore Piciocchi ordinerà altri 300 mila euro di buoni spesa per cercare di accontentare tutte le richieste. Per esaurire la graduatoria ci occorrerebbero circa 700 mila euro. Voglio rispondere anche a chi ha chiesto perché il Comune non anticipa i soldi: ecco, è stato il Comune ad anticipare le risosrse, in quanto siamo in attesa del trasferimento dei fondi dal Governo. Ma volevamo dare una risposta veloce e tempestiva ai bisogni fondamentali dei cttadini, duramente colpiti dall’emergenza Covid-19.

Lavori nuovo ponte sul Polcevera. Sabato sono stati portati in quota alcuni pezzi di impalcato e, a oggi, mancano circa 125 metri per completare il tracciato. Crediamo che il 25 aprile sarà possibile vedere dal basso il nuovo viadotto. I lavori nel cantiere si sono svolti in totale sicurezza dal pericolo di contagio, tanto che il protocollo messo in atto dal Rina è già stato richiesto da tanti cantieri edili in tutta Italia, in vista della ripartenza»

Vengono letti e posti in votazione quattro ordini del giorno “fuori sacco”.

Nel primo si chiede l’impegno del Sindaco e della Giunta ad attivarsi presso la Regione Liguria per mettere in atto delle azioni simili a quelle previste dalle Regioni Emilia Romagna e Veneto che hanno previsto una efficace assistenza domiciliare dei positivi Covid-19 con l’esecuzione di tamponi ed ecografie al domicilio e consegna del saturimetro, in modo che il paziente possa giornalmente comunicare il valore di ossigenazione alla Asl.

Approvato all’unanimità

Con il secondo si chiede che il Sindaco e la Giunta forniscano precisi indirizzi ad Amt affinchè estenda di ulteriori 30 giorni la validità degli abbonamenti mensili o bimestrali che hanno decorrenza iniziale il mese di marzo 2020 e di valutare una analoga misura per gli abbonati annuali o, eventualmente, una compensazione.

Respinto con 24 voti contrari: Lega Salvini Premier, Cambiamo, FI, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Direzione Italia e 17 a favore: Italia Viva, Lista Crivello, M5S, Pd, Ubaldo santi (Gruppo Misto) e Chiamami Genova.

Il terzo impegna il Sindaco e la Giunta a porre in essere ogni azione utile, eventualmente anche con il supporto economico da parte della Regione Liguria, affinchè il limite prefissato dei 30 mila buoni spesa possa essere superato, accogliendo tutte le richieste di chi si trova i difficoltàeconomica a causa del Coronavirus, soddisfacendo pertanto tutte le richieste

Respinto con 24 voti contrari: Lega Salvini Premier, Cambiamo, FI, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Direzione Italia e 17 a favore: Italia Viva, Lista Crivello, M5S, Pd, Ubaldo santi (Gruppo Misto) e Chiamami Genova.

Infine con il quarto, in considerazione del fatto che molte Regioni stanno introducendo l’obbligo dell’uso delle mascherine di tipo chirurgico per evitare il diffondersi del contagio, si chiede l’impegno del sindaco e della giunta a intervenire affinchè siano distribuite gratuitamente ai cittadini, con priorità assoluta ai soggetti più a rischio, costruendo una rete che possa contare sul contributo fondamentale dei Municipi. In più, che la Polizia Locale esegua controlli delle attività commerciali per evitare speculazioni

Respinto con Respinto con 24 voti contrari: Lega Salvini Premier, Cambiamo, FI, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Direzione Italia e 17 a favore: Italia Viva, Lista Crivello, M5S, Pd, Ubaldo santi (Gruppo Misto) e Chiamami Genova.

A questo punto della seduta si procede con la trattazione dell’ordine del giorno che prevede:

una delibera

DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0102

PROPOSTA N. 21 DEL 02/04/2020

FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO (FSU-AMIU S.P.A) PER L’ACQUISTO

DELL’ IMPIANTO SITO IN VIA SARDORELLA. AUTORIZZAZIONE

Approvata con 24 voti a favore: Lega Salvini Premier, Cambiamo, FI, Vince Genova, Fratelli d’Italia, Direzione Italia, 6 contrari: M5S e Ubaldo Santi (Gruppo Misto) e 11 astenuti: Italia Viva, Lista Crivello, M5S, Pd e Chiamami Genova.

Due mozioni:

MOZIONE 0021 06/02/2019

Sdemanializzazione spiagge di Pegli e di Voltri

Atto presentato da: Ceraudo Fabio, Pirondini Luca, Giordano Stefano, Immordino

Giuseppe, Tini Maria

Approvata all’unanimità

MOZIONE 0013 22/01/2020

Istituto Nautico San Giorgio

Atto presentato da: Lodi Cristina, Bernini Stefano, Pandolfo Alberto, Terrile

Alessandro Luigi, Villa Claudio

Approvata all’unanimità

Due interpellanze

INTERPELLANZA0033 25/02/2020

Ripristino passerella su Rio Canate zona Prato

Atto presentato da: Gambino Antonino

Ha risposto l’assessore Pietro Piciocchi

INTERPELLANZA 0034 25/02/2020

10% oneri urbanistici per abbattimento barriere architettoniche

Atto presentato da: Brusoni Marta

Ha risposto l’assessore Pietro Piciocchi

Il consiglio comunale si è concluso alle ore 18,25

