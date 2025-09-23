Report Consiglio comunale del 23 settembre

«Conosco bene la questione avendo trascorso proprio in via Monte Timone, nel tratto colpito dalla frana, la giornata del 14 settembre, e la questione si è risolta in maniera più positiva di quanto pensassimo all’inizio. La strada alternativa ci può servire in ogni caso e, su questa, abbiamo fatto fare qualche piccolo intervento passando da Scarpino perché la situazione di tutta via Monte Timone, e non soltanto del tratto interessato dalla frana, è molto difficile. Ci sono infatti diverse micro-frane storiche lungo tutta la dorsale di Monte Scarpino. I motivi sono due: da un lato il tipo di roccia, dall’altro la sempre più frequente intensità delle piogge che, abbattendosi proprio su quella tipologia di roccia poco compatta, ne determina lo sgretolamento sulla strada. L’ultima volta siamo riusciti a riaprire la strada grazie all’eccezionale lavoro dell’ufficio geologico, intervenuto personalmente per rimuovere i massi dopo avere ritenuto sufficiente il posizionamento di new jersey per trattenere il restante materiale. Posizionamento che è stato prontamente eseguito da Aster nel corso di tutta la giornata. Riguardo alla situazione di criticità complessiva della zona, i tecnici del Comune di Genova spiegano rispettivamente che: 1) “Ad oggi le scarpate adiacenti via Timone sono di proprietà privata, con diversi soggetti intestatari. Già in passato, con gli eredi dei proprietari, furono sottoscritti accordi di acquisizione a titolo gratuito di una fascia di terreno di circa 2/3 metri di ampiezza e lunghezza per l'intero sviluppo dei tratti di terreno di loro proprietà, adiacenti la viabilità. Questa intenzione nacque dall'esigenza della pubblica amministrazione di acquisire a costo zero un tratto di terreno per l'allargamento di via Gneo che scorre a fondovalle a partire dal termine di via Chiaravagna. In quel caso, i medesimi proprietari si resero disponibili alla cessione della porzione di terreno necessaria all'allargamento a condizione di "liberarsi" di un'analoga striscia di terreno lungo via Timone, per ovvi motivi. Ad oggi i lavori di allargamento di via Gneo risultano da mesi completati, ma ancora non si è addivenuti al rogito per ritardi dovuto all'improvviso decesso di uno dei proprietari, con i conseguenti ritardi legati alle pratiche di successione. L'iter per la cessione è comunque in lavorazione. Recentemente, i privati hanno eseguito dei lavori di pulizia vegetazionale lungo i tratti più critici di via Monte Timone, su sollecito da parte del Comune. Circa un mese fa ci sono stati ulteriori crolli di alberi lungo la via e il Comune ha nuovamente sollecitato l'adozione di misure urgenti. Mi risulta che tali interventi siano in corso di definizione con il supporto della struttura Strade e della Polizia Locale, vista la prevedibile necessità di chiudere temporaneamente la via per le operazioni in oggetto”; 2) “Aster interviene frequentemente per la rimozione dei detriti che invadono la strada dai versanti privati a causa della mancata manutenzione da parte degli stessi. Sono inoltre presenti in alcuni punti new jersey per cedimenti più consistenti. Nei mesi scorsi gli uffici della direzione hanno richiesto il posizionamento di specchi parabolici per le curve con scarsa visibilità, anche a causa del verde laterale. Lo stato patrimoniale dei terreni e le risorse disponibili non aiutano il mantenimento di una strada impervia, di larghezza limitata e senza illuminazione pubblica, che collega anche il Comune di Ceranesi”». È quanto spiegato dall’assessore alle Manutenzioni e ai Lavori pubblici Massimo Ferrante al consigliere Massimo Romeo (Alleanza Verdi Sinistra) che nella sua interrogazione chiedeva: “Il giorno 14 settembre si è verificato un evento franoso in via Monte Timone, riconoscendo che nelle ore successive all’evento sono state messe in atto dalla Civica Amministrazione alcune situazioni utili a garantire la sicurezza dei cittadini residenti in zona che vivono e utilizzano quel tratto di strada per raggiungere le proprie abitazioni; evidenziando il fatto che negli anni i residenti della zona hanno costantemente segnalato alla civica amministrazione le criticità di cui sopra senza però vedere risolto il problema; si chiede di sapere quali azioni di carattere definitivo intente mettere in atto la civica amministrazione, affinché non abbiano più a ripetersi eventi cosi gravi lungo tutta la via monte timone e per garantire stabilmente sicurezza stradale e pedonale in quella zona, e conoscere le tempistiche d’intervento”.