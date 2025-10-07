Report Consiglio comunale del 7 ottobre

Dopo la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata, alle 15 con 40 presenti è iniziata la seduta del Consiglio comunale.

Ad inizio seduta il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha chiesto all’aula di condividere un minuto di silenzio per ricordare la strage del 7 ottobre 2023.

A seguito della riunione capigruppo, sono stati accettati e presentati un articolo 55 e tre ordini del giorno straordinari.

L’articolo 55 è stato presentato dal consigliere Filippo Bruzzone (Silvia Salis Sindaca) e ha ad oggetto: “Futuro di A.M.T. Spa”. L’atto nasce a seguito del vertice, avvenuto la scorsa settimana, tra Comune di Genova, A.M.T. Spa e le organizzazioni sindacali. “Le condizioni di A.M.T. sono allarmanti- si legge nel documento- nonché di notevole rilevanza e attualità per il futuro del trasporto pubblico non solo a Genova Città. Non si può immaginare una città europea senza un trasporto pubblico, e per tale ragione le forze politiche che siedono in Consiglio Comunale non possono esimersi dall’avviare una riflessione circa il destino del prossimo futuro di A.M.T. Spa”.

Il presidente Villa ha deciso di discutere il 55 dopo gli ordini del giorno straordinari.

Il primo ordine del giorno straordinario ad oggetto “Richiesta di non promuovere e di condannare l'iniziativa di Bologna relativa all'acquisto di pipe per il consumo di droga denominata crack” è stato presentato dal consigliere di Fratelli d’Italia Nicholas Gandolfo e sottoscritto dall’intero gruppo consiliare. Con questo atto si propone di “Non promuovere in alcun modo l'iniziativa di Bologna relativa all'acquisto di pipe per il consumo di crack; condannare con ogni mezzo iniziative di questo tipo che possono implementare l’uso delle droghe tra i cittadini della nostra città; sviluppare e implementare programmi di sensibilizzazione e prevenzione riguardo il consumo di sostanze stupefacenti e collaborare con le istituzioni locali e le associazioni per attuare strategie efficaci di supporto per chi affronta problemi legati alla droga.

Il parere negativo della Giunta all’ordine del giorno è stato espresso dalla assessora al Sociale Cristina Lodi. Con 24 voti contrari della maggioranza e 16 favorevoli dell’opposizione l’odg è stato respinto.

Il secondo Odg straordinario discusso è stato quello presentato dal consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi e ha ad oggetto: “Chiarezza sull’attuazione del collegamento a fune con Forte Begato”. Con questo atto si impegnano sindaca e Giunta “A non rinunciare al finanziamento a valere sulle risorse del Piano Nazionale Complementare vincolato alla realizzazione di un collegamento funiviario verso Forte Begato; a procedere senza indugio a studiare e, in caso di esito positivo, a realizzare l’infrastruttura funiviaria tra Granarolo e Forte Begato e a proseguire il percorso partecipato avviato con la cittadinanza per il completamento del parco della ex Caserma Gavoglio”.

L’assessore Massimo Ferrante, a nome della Giunta, ha espresso parere negativo all’ordine del giorno straordinario. L’odg è stato respinto con 25 voti contrari della maggioranza e 16 voti favorevoli dell’opposizione.

Infine, è stato discusso l’odg straordinario ad oggetto: “Presa di posizione a tutela del rispetto e dell’integrità delle forze di opposizione del Consiglio comunale e contrasto alle azioni violente”, presentato dal gruppo della Lega e sottoscritto da tutti gli altri gruppi di opposizione. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta “A ripristinare nel minor tempo possibile la targa in memoria di Norma Cossetto e prendere contatti con le autorità competenti chiedendo l’avvio di una opportuna indagine verso i responsabili di questo gesto; a prendere le distanze da quanto accaduto e sopra esposto”.

Durante il dibattito su questo ordine del giorno, l’opposizione ha deciso di abbandonare l’aula.

Il presidente del Consiglio Claudio Villa ha sospeso la seduta e convocato una riunione capogruppo.

Alla fine della capogruppo in aula sono rientrati soltanto i consiglieri di maggioranza. Ai sensi dell’art 59 del regolamento del Consiglio comunale, non essendo presente l’opposizione in aula, decade l’ordine del giorno straordinario presentato dall’opposizione.

Il Consigliere Filippo Bruzzone (Silvia Salis Sindaca) ha ritirato il suo articolo 55 ad oggetto “Situazione AMT spa”.

Il primo punto all’ordine del giorno è stato il “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a, d. lgs. 267/2000 per l'esecuzione della sentenza del Tar Liguria. VIII variazione ai documenti previsionali e programmatici 2025-2027. Il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha posto in discussione la proposta dell’assessore al Bilancio Alessandro Terrile e dell’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante: il debito fuori bilancio ha un importo stimato di euro 22.196,97, derivante da sentenza del Tar Liguria. La delibera è stata emendata dalla Giunta e posta in votazione. Con 24 voti favorevoli la delibera è stata approvata dalla maggioranza del Consiglio comunale.

Al secondo punto dell’odg la delibera di giunta “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194, comma 1, lett. a, d.lgs. 267/2000, esecuzione sentenza Consiglio di Stato, sezione quarta riforma in appello di sentenza T.a.r. Liguria, sezione prima annullamento provvedimento amministrativo direzione ambiente IX variazione ai documenti previsionali e programmatici 2025-2027”, su proposta dell’assessore al Bilancio Alessandro Terrile e dell’assessore all’Ambiente, Silvia Pericu. La proposta è stata messa in votazione dal presidente del Consiglio comunale Claudio Villa. “Il debito fuori bilancio- si legge nella delibera- ha un importo pari a € 10.277,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, precauzionalmente stimati in € 4.500,00 per un totale pari ad € 14.777,30”. Con 24 voti favorevoli della maggioranza la delibera è stata approvata.

Non essendo presente in aula la consigliera di Noi Moderati Ilaria Cavo, la mozione da lei presentata “Modifica dell'art. 8 bis del Regolamento di Polizia Urbana” è stata dichiarata decaduta.

È stata quindi discussa la mozione 2025/41 ad oggetto “Alloggi ERP per donne vittime di violenza che finiscono i percorsi in casa di protezione”, presentata dalla consigliera di Riformiamo Genova Maria Luisa Centofanti. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta “Ad avviare un tavolo con l'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino e i Centri Antiviolenza al fine di valutare la possibilità di attivazione di un progetto per l'assegnazione di un alloggio ERP, a partire dall'anno 2026 e nel rispetto della normativa di riferimento, in favore delle donne vitte di violenza”. L’assessora Cristina Lodi ha espresso parere favorevole alla mozione a nome della Giunta. La mozione è stata posta in votazione e approvata con 24 voti favorevoli della maggioranza.

Anche la mozione ad oggetto “Realizzazione Nuovi Parcheggi Pubblici” presentata dai consiglieri Paola Bordilli della Lega e Pietro Piciocchi di Vince Genova, è stata dichiarata decaduta per mancanza in aula dei proponenti.

Il Consiglio si è chiuso alle 18,26.