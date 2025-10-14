Report del Consiglio comunale del 14 ottobre

Dopo la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata, alle 15 è iniziata la seduta del Consiglio comunale, con 38 presenti in aula.

Il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha sospeso la seduta per permettere alla conferenza capigruppo di riunirsi.

Alle 17 sono ripresi i lavori. Sono stati presentati 4 ordini del giorno straordinari.

Il primo odg è stato presentato dalla consigliera Vittoria Canessa Cerchi del Partito Democratico, ad oggetto: “Riconoscimento della continuità territoriale per l’Aeroporto di Genova e introduzione di OSP (oneri di servizio pubblico) su rotte strategiche” ed impegna sindaca e Giunta a “Promuovere un’iniziativa istituzionale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e presso gli altri organi e istituzioni competenti per ottenere il riconoscimento della continuità territoriale per l’Aeroporto di Genova e l’introduzione di OSP su rotte strategiche”. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

Dopo questa prima votazione, la sindaca Silvia Salis è intervenuta sui successivi ordini del giorno in discussione, quello presentato dal consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi in solidarietà al Magnifico Rettore, e quello presentato da Noi Moderati sull’estromissione della Fondazione Leonardo dal Festival della scienza, annunciando che la maggioranza avrebbe votato a favore, pur non condividendo parte dei documenti.

Nello specifico l’odg presentato dal consigliere di VG Piciocchi ha ad oggetto “Solidarietà al Magnifico Rettore dell'Università di Genova, tutela dei diritti di studenti e lavoratori alle dipendenze dell'Università, salvaguardia del patrimonio pubblico” e impegna sindaca e Giunta a “Manifestare pubblicamente e senza ambiguità la solidarietà dell’Amministrazione comunale al Magnifico Rettore per le gravi offese e minacce subite; porre in essere, per quanto di competenza, ogni utile iniziativa per assicurare che il diritto di manifestazione del pensiero degli studenti appartenenti al collettivo occupante si svolga nel rispetto del diritto allo studio, della libertà di insegnamento, del diritto al lavoro del personale dipendente dell'Università, della sicurezza di studenti e docenti, nonché nella salvaguardia della tutela del patrimonio storico-artistico della Città; ad adoperarsi, per quanto di ragione, in collaborazione con le altre competenti istituzioni, perché simili episodi non abbiano più a ripetersi”.

L’odg è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale con 38 voti favorevoli.

Il secondo odg straordinario, presentato dalla consigliera di Noi Moderati Ilaria Cavo e sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione, ad oggetto “Estromissione della Fondazione Leonardo dal Festival della scienza – richiesta di intervento della sindaca e della giunta per il ripristino della partecipazione della fondazione”, impegna sindaca e Giunta a “Esprimere una posizione ufficiale riguardo all'estromissione della Fondazione Leonardo dal Festival della Scienza, chiarendo le ragioni di tale decisione e le modalità con cui si è giunti ad essa; assicurare un tavolo di confronto tra il Comune, la Fondazione Leonardo, e gli organizzatori del Festival, con l’obiettivo di risolvere le problematiche emerse e trovare soluzioni condivise che permettano la piena partecipazione di tutte le realtà rilevanti; garantire la trasparenza e la comunicazione delle decisioni relative alla programmazione e gestione del Festival, al fine di mantenere alta la fiducia dei cittadini e degli enti coinvolti. L’odg è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale.

L’ultimo ordine del giorno straordinario, ad oggetto “Valorizzazione del sistema dei Forti” presentato dal capogruppo della Lista Civica Silvia Salis, Filippo Bruzzone e sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza, impegna sindaca e Giunta “A non rinunciare al finanziamento ottenuto a valere sulle risorse del Piano Nazionale Complementare, destinato alla riqualificazione e valorizzazione del sistema dei Forti; a studiare e proporre la soluzione progettuale più adeguata, sostenibile ed efficace per il raggiungimento e la valorizzazione del sistema dei Forti, garantendo la piena coerenza con le finalità del finanziamento e il miglior interesse della città e dei cittadini”. L’ordine del giorno è stato approvato con 24 voti della maggioranza, 4 contrari e 9 astenuti.

Si è poi proceduto con i lavori del Consiglio e l’ordine del giorno della seduta odierna. Il primo punto da discutere è stato la delibera di Giunta al Consiglio riguardante la “Modifica del Regolamento della conferenza cittadina delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”. Il presidente del Consiglio Claudio Villa ha posto in discussione l’atto su proposta dell’assessora ai Servizi Educativi, Diritto all’Istruzione, Formazione, Personale, Pari Opportunità e Politiche di genere, Rita Bruzzone. La proposta prevede “di approvare le modifiche al Regolamento Conferenza cittadina delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del Comune di Genova”. La delibera è stata approvata con 24 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta (13 voti)



Il secondo punto all’ordine del giorno è la mozione “Progetto MoVe-In” presentata dal consigliere del Gruppo misto Antonino Gambino. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta ad “attivarsi presso la Regione Liguria, per il tramite della cabina di regia citata nelle premesse, per favorire l’avviamento della sperimentazione dell’app “MoVe-In” (Monitoraggio dei VEicoli Inquinanti) attualmente utilizzata dalle Regioni Piemonte e Emilia Romagna, anche in Regione Liguria e nel territorio della Città Metropolitana di Genova in particolare”.

Su questo atto è stato presentato un ordine del giorno dai consiglieri della Lega Bordilli e Bevilacqua, con cui si chiede alla Giunta di “Valutare deroghe per i commercianti i cui mezzi sono considerati camion-negozi”.

La Giunta, attraverso l’assessore Robotti, ha espresso parere negativo sia all’ordine del giorno, che alla mozione. L’odg è stato respinto con 24 voti contrari della maggioranza e 13 voti a favore dell’opposizione.

La mozione è stata respinta con 22 voti contrari della maggioranza e 11.

In accordo con la proponente, ovvero la consigliera del PD Canessa Cerchi, la mozione sull’intitolazione a Gino Strada è stata rinviata al prossimo Consiglio comunale.

La seduta si è chiusa alle 19,48.