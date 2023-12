Report del Consiglio comunale per l'approvazione del Bilancio del Comune di Genova

Si è aperta questa mattina alle 9, con 32 consiglieri presenti, la prima delle tre sedute di Consiglio comunale per l’approvazione del bilancio e dei documenti previsionali programmatici per il periodo 2024/2026.

Sul primo punto all’ordine del giorno: DELIBERA PROPOSTA DI GIUNTA AL CONSIGLIO: PROPOSTA N. 51: “DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2024/2026”, sono stati presentati 12.425 ordini del giorno e 10 emendamenti così suddivisi:

10 ordini del giorno presentati da Fratelli d’Italia

1 ordine del giorno da Vince Genova

19 da Forza Italia

12 da Liguria al Centro

28 dalla Lega

11.668 dal Pd

350 dalla lista Rosso Verde

220 dal M5S

117 dal Gruppo Misto.

Il segretario generale Concetta Orlando ha giudicato non attinenti gli ordini del giorno numero 189 (in quanto uguale all’ordine del giorno 12.112), il 235 e il 277. Il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba ha poi dato l’ordine degli interventi così suddivisi: 2 ore al Gruppo Misto, 2 ore al M5S, 2 ore alla lista RossoVerde, 1 ora ai gruppi di maggioranza (5 minuti Vince Genova, 20 minuti la Lega, 10 minuti FdI, 20 minuti Forza Italia, 10 minuti Liguria al Centro), andrà a chiudere con 8 ore a disposizione il Pd.

La consigliera Cristina Lodi (Gruppo Misto) ha preso la parola per l’illustrazione dei suoi documenti: dal 12.044 al 12.057, dal 12.072 al 12.112, dal 12.363 al 12.425, per un totale di 117 documenti. Ha preso poi la parola il consigliere Fabio Ceraudo (M5s). Anche per lui 2 ore per illustrare i suoi documenti: dal 12 al 61, dal 151 al 200, dal 201 al 250, dal 268 al 328, dall’11.877 all’11.885.

Alle 13 il presidente Cassibba ha interrotto i lavori, per riprenderli alle 14 con la l’esposizione della seconda parte dei documenti del consigliere Ceraudo. A seguire è toccato al consigliere Filippo Bruzzone (lista RossoVerde) che ha illustrato gli ordini del giorno dal 62 al 137, dal 11.849 al 11.876 e dal 12.113 al 12.362 condivisi con il M5S e il Gruppo Misto.

Successivamente il consigliere Angiolo Chicco Veroli ha esposto l’unico ordine del giorno presentato dalla lista Vince Genova (n.12.041).

Al termine ha iniziato a esporre i 28 ordini del giorno della Lega, il consigliere Federico Bertorello (dal 251al 254 e gli odg firmati da tutti capigruppo di maggioranza: 255 – 256 – 257). Il collega Fabio Ariotti ha invece illustrato i documenti dal numero 258 al 267 e 12071, e in ultimo il consigliere Alessio Bevilacqua ha esposto i documenti dal numero 329 al 337.

La parola è passata ai consiglieri di FdI. Ha iniziato a illustrare i 10 documenti previsti il consigliere Vincenzo Falcone (odg 1), seguito da Franco De Benedictis (dal 2-5), da Valeriano Vacalebre (339, 340) e dalla consigliera Laura Gaggero (342, 343 e 11.186).

È poi intervenuto il consigliere Stefano Costa (Forza Italia) che ha esposto i primi 6 ordini del giorno dei 19 previsti (dal 6 all’11). Ha concluso la presentazione il consigliere Paolo Aime’ (dal 138 al 150).

Lorenzo Pellerano (Liguria al Centro) ha esposto alcuni dei 12 documenti previsti (dal 12.067 al 12.070), Umberto Lo Grasso è intervenuto sull’odg 11.874, mentre Nicholas Gandolfo ha terminato con gli ordini del giorno 341 (condiviso con il consigliere Pasi di Genova Domani), 11.875, 11.876, 12.042, 12.043 e 12.413.

Terminato il tempo a disposizione della maggioranza, ha preso la parola il consigliere Albero Pandolfo (Pd) per iniziare l’esposizione degli 11.668 ordini del giorno (dal 344 all’11.848, dall’11.887 all’11.894, dall’11.895 a 12.040, da 12.058 a 12.066).

Seguiranno aggiornamenti.