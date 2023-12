Report del Consiglio comunale per l'approvazione del Bilancio - seconda giornata

Si è aperta questa mattina alle ore 9.00, con 29 presenti, la seconda giornata di Consiglio comunale dedicata al bilancio dei documenti previsionali programmatici 2024/2026.

All’ordine del giorno l’esposizione, interrotta ieri, dei documenti presentati dal Pd.

Il primo è stato il consigliere Claudio Villa, a seguire il consigliere Ariel Dello Strologo.

Alle 10.26 il consigliere D’Angelo ha chiesto la possibilità di convocare una conferenza capigruppo per discutere sull’ordine dei lavori e la seduta è stata interrotta.

Alle 11.38, tornati in sala rossa, il presidente Cassibba ha sospeso la seduta. La stessa è stata convocata nuovamente alle 14.30 di oggi pomeriggio.

Alle 15,43 si è aperta la seduta pomeridiana del Consiglio comunale. Il presidente Carmelo Cassibba ha dato notizia del ritiro di 10 emendamenti e alcuni ordini del giorno: dal 344 al 11.848, dal 12.058 al 12.066, dal 12.113 al 12.362, il 12.426, il 12.826, il 12.011 e il 12.403.

Sono stati, inoltre, licenziati dalla conferenza capigruppo 10 ordini del giorno omnicomprensivi e sostitutivi dei documenti ritirati che si sono aggiunti ai 661 restanti.

Ordine del giorno 12827: “Contrasto alla violenza di genere”, che impegna il sindaco e la Giunta “a creare un Fondo per il contrasto alla violenza di genere, volto – in prima istanza – al sostegno del funzionamento dei Centri Antiviolenza; a conferire al sopraccitato fondo una dotazione di euro 500.000, previa valutazione tecnico finanziaria, a riferire in merito nella competente Commissione Consiliare, da convocarsi entro il 31 marzo 2024”.

L’ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all’unanimità.

Ordine del giorno 12828: “Diritto alla casa”: che impegna il sindaco e la Giunta: “A creare un Fondo per il Diritto alla Casa. A conferire al sopraccitato fondo una dotazione di euro 1.000.000, previa valutazione tecnico-finanziaria; a riferire nella competente Commissione Consiliare da convocarsi entro il 31 marzo 2024”. L’ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all’unanimità.

Ordine del giorno 12829: “Transazione energetica giusta”: che impegna il sindaco e la Giunta a: “A creare un Fondo per la Transizione Energetica Giusta, volto - in prima istanza agli inquilini degli alloggi ERP - per la costituzione di comunità energetiche; a conferire al sopraccitato fondo una dotazione di euro 1.000.000, previa valutazione tecnico-finanziaria; A sostenere la costituzione delle sopraccitate comunità energetiche con risorse tecniche a disposizione del Comune di Genova; a riferire nella competente Commissione Consiliare da convocarsi entro il 31 marzo 2024”. L’ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all’unanimità.

Ordine del giorno 12830: “Rafforzamento del sistema educativo 0-6”: “Previa valutazione tecnico-finanziaria, ad attivarsi perché venga garantita la: continuità retributiva del personale O.S.E. con una dotazione pari a 50.000 euro annuali, da recepire anche attraverso la nuova convenzione. S’impegna altresì a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato previste nel triennio 2023-2025 inerenti le figure professionali di insegnanti, educatori/educatrici e collaboratori. Analogo impegno va assunto per le assunzioni a tempo determinato degli stessi profili professionali per l’anno 2024. L’ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all’unanimità.

Ordine del giorno 12831: “Rafforzamento degli organici del Municipi” che impegna il sindaco e la Giunta: “A rafforzare gli organi dei Municipi con un aumento del +10% del personale, a partire dagli uffici tecnici, previa valutazione tecnico-finanziaria”. L’ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all’unanimità.

Ordine del giorno 12832: “Piano strategico del commercio”, che impegna il sindaco e la Giunta: “A promuovere la redazione di un piano di Piano Strategico del Commercio nel Comune e a riferire nella competente Commissione Consiliare, da convocarsi entro il 31 gennaio 2024 con successivi aggiornamenti periodici”. L’ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all’unanimità.

Ordine del giorno 12833: “Diritto al trasporto per le persone con disabilità”, che impegna il sindaco e la Giunta: “A lasciare invariato l'attuale sistema economico e normativo del servizio di trasporto riabilitativo, lavorativo, formativo per tutte le persone con disabilità, con l'impegno allo stanziamento di risorse aggiuntive al sorgere di eventuali liste di attesa, previo parere tecnico-finanziario; a riferire in merito in apposita commissione consiliare convocata entro il 31 marzo. 2024”. L’ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato all’unanimità.

Ordine del giorno 12834: “Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”, che impegna il sindaco e la Giunta a: “Ad assicurare - anche con risorse proprie - i percorsi di accoglienza, inclusione e formazione, a tutti i minori stranieri non accompagnati in considerazione delle effettive esigenze, previa valutazione tecnico-finanziaria; ad illustrare in una apposita Commissione Consiliare la strategia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel Comune di Genova, da tenersi entro il 31 gennaio 2024”. L’ordine del giorno con parere favorevole della Giunta è stato approvato con 31 voti a favore. Voto negativo per i consiglieri FdI e Lega.

Ordine del giorno 12835: “Piano strategico del Verde”: che impegna il sindaco e la Giunta: “A redigere un Piano Strategico del Verde del quale si tenga conto nel processo di stesura del nuovo PUC; a conferire nella competente Commissione Consiliare entro il 31 gennaio 2024, con successivi aggiornamenti periodici”. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

Ordine del giorno 12836: “Apertura serale delle Biblioteche Comunali”: che impegna il sindaco e la Giunta: “Ad avviare la sperimentazione dell'apertura serale delle biblioteche comunali, al fine di agevolare l'accesso a spazi dedicati allo studio e alla cultura, con l'obiettivo di arrivare a un progressivo raggiungimento di un'offerta pari ad almeno una biblioteca per 5 macroaree comunali (VII-VI, II-V, III-IV, VIII-IX), previa valutazione tecnico-finanziaria”. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

Successivamente è stato dato dal vicesindaco Pietro Piciocchi il parere della Giunta sugli ordini del giorno rimanenti che sono stati divisi in due gruppi (con parere favorevole e con parere contrario della Giunta e successivamente votati). Gli ordini del giorno con parere favorevole della Giunta sono stati approvati all’unanimità, gli ordini con parere contrario sono stati respinti con 25 voti della maggioranza e 12 voti a favore dell’opposizione.

Come da richiesta di alcuni consiglieri sono stati votati singolarmente i seguenti ordini del giorno:

Odg 214 con parere contrario della Giunta: respinto con 24 voti contrari, si sono astenuti il Pd, il Gruppo Misto, hanno votato a favore il M5S e la lista RossoVerde.

Odg 251 con parere favorevole della Giunta: accolto con 35 voti a favore, voto contrario del M5S, astenuta la lista RossoVerde; presente non votante il consigliere di Liguria al centro Lorenzo Pellerano.

Odg 254 con parere favorevole della Giunta: accolto con 26 voti a favore, voto contrario del Pd, del Gruppo Misto e lista RossoVerde.

Odg 256 con parere favorevole della Giunta: accolto con 25 voti a favore, si è astenuto il M5S, voto contrario per il Gruppo Misto e il Pd.

Odg 260 con parere favorevole della Giunta: accolto con 26 voti a favore, voto contrario per il Pd e il Gruppo Misto, astenuti il M5S e la lista RossoVerde.

Odg 261 con parere favorevole della Giunta: accolto con 26 voti a favore, voto contrario per il Pd, il Gruppo Misto e la lista RossoVerde.

Odg 267 con parere favorevole della Giunta: accolto con 25 voti a favore, si è astenuta tutta l’opposizione.

Odg 310 con parere contrario della Giunta: respinto con 25 voti, 12 voti a favore della minoranza, si è astenuto il Gruppo Misto.

Odg 11.952 con parere favorevole della Giunta: accolto con 36 voti a favore, voto contrario per il M5S e la lista RossoVerde.

Odg 12.070 con parere favorevole della Giunta: accolto con 25 voti, si sono astenuti il Pd, il Gruppo Misto e la lista RossoVerde.

Odg 1 con parere favorevole della Giunta: accolto con 25 voti, si è astenuta tutta la minoranza.

Il Consiglio comunale si è chiuso alle 17,51. Domani, con apertura dei lavori alle 9, è prevista l’ultima seduta dedicata all’approvazione del bilancio, con le dichiarazioni di voto dei gruppi consiliari.