Report del Consiglio comunale per l'approvazione del Bilancio - ultima giornata

Alle 9.05, con 32 presenti, si è aperta la seduta del Consiglio comunale, l’ultima delle tre dedicate all’approvazione del bilancio.

Dopo le dichiarazioni di voto dei gruppi consiliari, ha preso la parola il sindaco Marco Bucci: «Abbiamo svolto tre giorni di lavoro che hanno segnato un deciso passo in avanti per il futuro della città. Un grazie particolare va agli uffici, abbiamo portato il debito sotto il miliardo ed è un risultato eccezionale. Siamo uno, se non il primo, dei migliori comuni italiani per quanto riguarda la gestione finanziaria. Un bilancio approvato da 1 miliardo e 700 milioni al quale si aggiungono 5 milioni con gli ulteriori ordini del giorno. Per la prima volta siamo arrivati al 90 per cento di approvazione degli ordini del giorno presentati: 551 su 611 portati in discussione. Voglio ringraziare tutto il Consiglio comunale perché in questi giorni abbiamo dimostrato che cosa vuol dire lavorare per un unico obiettivo: un esempio di come insieme si possano superare tutti gli ostacoli».

Il bilancio è stato approvato con 24 voti a favore della maggioranza e 13 contrari dell’opposizione.

Gli altri punti all’ordine del giorno:

Delibera proposta di Giunta al Consiglio n. 58: “Revisione annuale delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. N. 175/2016 – ricognizione delle partecipazioni detenute dall’ente al 31 dicembre 2022”.

Approvata con 23 voti a favore. Si astiene l’opposizione. Immediata eseguibilità concessa.

Delibera proposta di giunta al consiglio n. 57: “Situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2022. Relazione ex art. 30 d.lgs. N. 201/2022”.

Approvata con 22 voti a favore e 12 astenuti. Immediata eseguibilità concessa.

Delibera proposta di giunta al consiglio n.56: “Abrogazione civici regolamenti di competenza del consiglio comunale”.

Approvata con 24 voti, l’opposizione si astiene. Sulla stessa è stata concessa immediata eseguibilità.

Delibera proposta di giunta al consiglio n. 54: “Approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026 dell’istituzione museo del mare e delle migrazioni”.

Approvata con 24 voti a favore e 12 contrari. Sulla stessa è stata concessa immediata eseguibilità.

Delibera proposta di giunta al consiglio n. 50: “Modifiche al titolo vii del regolamento di contabilità: nuova disciplina agenti contabili e spese economali - modifica presa d’atto documenti inventariali”.

Approvata con 24 voti a favore e 12 astenuti. Sulla stessa è stata concessa immediata eseguibilità.

Delibera proposta di giunta al consiglio n. 52: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. A, d.lgs. 267/2000, in esecuzione delle sentenze emesse dalla corte di giustizia tributaria di I grado di Genova e dalla corte di giustizia di II grado della Liguria nei ricorsi contro il comune di Genova”.

Approvata con 24 voti a favore. Si è astenuta l’opposizione. Concessa immediata eseguibilità.

Esauriti i punti all’ordine del giorno alle 11.40 si è chiuso il Consiglio comunale.

La prima seduta del 2024 è prevista per martedì 9 gennaio.