Rolli days di autunno in versione Live&Digital

Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre Genova riapre le porte dei Rolli, i magnifici palazzi cinquecenteschi dal 2006 patrimonio Unesco.

Questa edizione autunnale dei Rolli Days propone una modalità live&digital, un’esperienza che unisce visite esclusive a una selezione di Palazzi a contenuti.

L’elenco completo dei Palazzi e dei siti visitabili, è consultabile qui: https://www.visitgenoa.it/rollidaysottobre2020/

I Palazzi visitabili: le modalità di prenotazione e accesso

I Rolli Days saranno organizzati in piena sicurezza, seguendo le disposizioni vigenti in materia di prevenzione anti Covid-19. L’accesso ai Palazzi avverrà solo su prenotazione. Sarà necessario osservare le regole di comportamento e le disposizioni che saranno dettate per l’accesso ad ogni sito.

Sarà quindi necessaria una prenotazione online anticipata per ogni singolo palazzo o sito, che saranno accessibili a orari precisi; le visite dureranno circa 40 minuti ciascuna, per gruppi di dimensioni limitate: questo permetterà di evitare gli assembramenti e di eliminare i tempi di attesa in coda.

Gli orari di apertura di ogni sito sono consultabili in sede di prenotazione Il sistema di prenotazione digitale alle visite dei Rolli è stato sviluppato appositamente per il Comune di Genova dal team di Happyticket (gruppo Mentelocale Web), un caso virtuoso di imprenditoria locale al servizio della città.

Questo sistema, oltre a rendere più efficiente il processo di gestione alle visite ai palazzi dei Rolli applica le misure anti-Covid 19 consentendo la tracciabilità di ogni singolo partecipante. Le modalità di prenotazione Per visitare gli antichi Palazzi cinquecenteschi occorre prenotarsi sul sito: rollidays.happyticket.it

Le prenotazioni si sono aperte alle 12 di lunedì 5 ottobre e restano attive per tutta la durata dei Rolli Days. Si consiglia di progettare con cura la propria esperienza, tenendo conto dei tempi di visita e delle distanze da percorrere fra i palazzi, valutando quindi con attenzione quali e quanti palazzi prenotare.

Accanto alle visite ai palazzi con i divulgatori scientifici, saranno disponibili visite guidate tematiche curate da guide turistiche abilitate, dedicate ai Palazzi De Franchi, Lauro e Franzoni. Le informazioni per prenotare sono disponibili sul sito.

ROLLI DAYS LIVE&DIGITAL: I CONTENUTI DIGITALI

Dopo il successo della Rolli Days Digital Week di maggio, riprende il viaggio digitale attraverso Palazzi dei Rolli e luoghi della storia di Genova che è difficile, se non impossibile, poter visitare di persona.

Tutti i contenuti sono pubblicati su: https://www.visitgenoa.it/rollidaysottobre2020/

Ci saranno visite digitali a tre siti straordinari:

Palazzo Negrone (Agostino Ayrolo), piazza Fontane Marose.

Un focus sulla straordinaria Galleria, uno dei luoghi più significativi e suggestivi del Seicento genovese. Dipinta da Giovanni Battista Carlone alla metà del XVII secolo, pochi anni prima di cimentarsi nell’impresa della Cappella del Doge, vi è rappresentato il Mito di Enea con episodi molto particolari, legati alla storia della famiglia. Questo spazio unico venne poi arricchito durante il Seicento dagli interventi di Cornelis De Wael e Bartolomeo Guidobono.

Palazzo Ottavio Imperiale, poi Sauli e De Mari, detto “del Melograno”, piazza Campetto

Costruito negli anni 80 del Cinquecento per Ottavio Imperiale, inserito da Rubens nel volume sui Palazzi di Genova - pubblicato in Anversa nel 1622 – il palazzo conserva importanti affreschi di Domenico Piola e dei Guidobono, oltre che alcune sculture barocche di assoluto prestigio, come l’Ercole con i Pomi delle Esperidi di Filippo Parodi. Ai primi del Seicento, quando i Sauli lo abitarono, qui dipinse alcune tele Orazio Gentileschi. La sua Danae, dipinta per Genova, è stata acquistata pochi anni fa per 30 milioni di dollari dal Getty di Los Angeles.

Abbazia di San Nicolò del Boschetto

Il complesso monastico, nato nel XIV secolo in una posizione strategica in alto sulla Val Polcevera, nei secoli ha visto intervenire nella sua decorazione molte famiglie dell’aristocrazia genovese, dai Grimaldi agli Spinola, ai Doria, ai Lercari, in genere proprietarie anche di Palazzi dei Rolli. Il rapporto tra l’aristocrazia genovese e questo luogo – oggi periferico, ma al tempo percepito come centrale per l’economia e la viabilità cittadina – in cui si conservano ancora alcune delle più preziose testimonianze della scultura del Quattrocento genovese, verrà tracciato seguendone le vicende storiche ed esplorando alcune significative personalità artistiche che vi operarono.

Sul canale YouTube Genova More Than This si possono trovare altri contenuti video, per scoprire sempre nuove meraviglie dei Palazzi dei Rolli.

Oltre al piacere di entrare virtualmente nei Palazzi dei Rolli, Rolli Days Live&Digital si arricchiscono di ulteriori emozioni da vivere online.

LET HISTORY CHARM YOU

Jacopo Bellussi, danzatore genovese primo ballerino dell’Hamburg Ballet, ha regalato alla sua città una coreografia dedicata ai Palazzi dei Rolli. In coppia con Yun Su Park, anche lei ballerina dell’Hamburg Ballet, ha dato vita a un evento magico, danzando una vera e propria storia negli spazi dei Palazzi dei Rolli, dalle sale di Palazzo Angelo Giovanni Spinola, alla Galleria Dorata di Palazzo Tobia Pallavicino, dall’atrio di Palazzo Spinola Doria, al giardino di Palazzo Lomellino e al cortile di Palazzo Tursi. Un altro contenuto di alta qualità e di grande emozione che impreziosirà questa edizione dei Rolli Days.

QUATTRO SERATE CON DJ SET: MUSICA PER TUTTI NEI PALAZZI DEI ROLLI

I Palazzi dei Rolli si aprono anche alla musica contemporanea e al pubblico più giovane, con 4 straordinarie serate di DJ set disponibili in diretta streaming sul canale YouTube Genova More Than This.

Inaugura Joe T Vannelli, DJ e Producer di fama internazionale, con il suo Live on Tour, lo show itinerante in diretta Facebook e YouTube, che ogni giovedì sera incanta milioni di spettatori dai luoghi più belli d’Italia.

Giovedì 8 ottobre dalle ore 18,30 alle 20:

DJ set con Joe T Vannelli, in diretta streaming dal giardino di Palazzo Bianco.

Venerdì 9 ottobre dalle ore 21:

DJ set con Alessio Lerma, a cura di RST Events, in diretta streaming dal cortile di Palazzo Tursi

Sabato 10 ottobre dalle ore 21,30:

DJ set con Adiel, a cura di RST Events, in diretta streaming dal loggiato Palazzo Tursi

Domenica 11 ottobre ore 21,30:

DJ set con Healing Force Project, a cura di Electropark, in diretta streaming dal Salone di Rappresentanza Palazzo Tursi

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione anti Covid-19, gli tutti gli eventi Djset saranno trasmessi solo in modalità streaming. La diretta degli eventi sarà sul canale Youtube Genova More Than This http://www.visitgenoa.it/evento/quattro-dj-set-festeggiare-i-rolli-days

LA GENOVA DEI ROLLI E IL VIAGGIO DI COLOMBO

Attraverso i luoghi genovesi che ne tramandano la memoria, un video documentario accompagnerà i visitatori sulle tracce di Cristoforo Colombo e del suo straordinario viaggio. Cristoforo Colombo.

L'uomo. Quali sono le origini di Cristoforo e quale il suo ambiente formativo? Le relazioni con Genova saranno sempre un punto nodale per la vita del navigatore e questo si evidenzia – con forza – sino dagli anni giovanili, in una accanita sperimentazione dell’arte marinara. E poi la relazione con le famiglie della Superba: un legame che sarà fondamentale per il futuro Ammiraglio, ma che andrà ben oltre la vita terrena di Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo.

Il viaggio. Mettere a punto qualcosa che per tutti è una follia rappresenta qualcosa di impensabile. Convincere i potenti della terra a “sponsorizzare” questa follia, forse è ancora peggio. Ma alla base di questo progetto sta soltanto l’azzardo, un folle sogno o – al contrario – c’è uno studio attento e una preparazione che deriva da una solida esperienza? Cristoforo Colombo.

Il mito. L’incontro con un Mondo del tutto nuovo è qualcosa di totalmente inaspettato. Per Cristoforo, innanzitutto. Ma anche per chi si appresta a mettere le mani su questa “scoperta” e trarne profitti e vantaggi. Colombo mostra qui i suoi limiti: un navigatore difficilmente saprà gestire anche situazioni di conflitto, amministrazione della giustizia, governo degli uomini. Di Colombo rimane – in molti casi – un “mito”, noi proveremo – invece – a leggerne la storia.

TRE GIORNI DI CULTURA E DI EVENTI

Molti dei siti aperti per Rolli Days Live&Digital saranno visitabili già dal pomeriggio di venerdì 9 ottobre (gli orari di accesso ai singoli siti sono consultabili in sede di prenotazione). Inoltre, i tre giorni dei Rolli Days Live&Digital saranno accompagnati da una serie di importanti eventi in città.

INCONTRO CON COLOMBO - PALAZZO LOMELLINO, DAL 9 AL 18 OTTOBRE

I Rolli Days anticipano di un giorno la ricorrenza dell’arrivo di Cristoforo Colombo, sul suolo americano. Per l’occasione verrà esposto a Palazzo Nicolosio Lomellino Centurione Podestà (via Garibaldi 7) il Ritratto di Cristoforo Colombo attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio, che fa parte della collezione permanente del Galata Museo del Mare.

Si tratta di un dipinto su tavola, databile al 1.520 circa, che rappresenta una delle immagini iconiche del navigatore genovese e fonda la sua forza sulla potenza evocativa dello sguardo, che ci mostra un uomo provato, forse per le molte difficoltà vissute al termine della sua vita. Un’impressione che contrasta in modo particolarmente emozionante con gli affreschi che sovrastano il dipinto, nell’allestimento di Palazzo Lomellino, realizzati da Bernardo Strozzi nei primi decenni del Seicento per la famiglia Centurione. Bernardo Strozzi mostra un Colombo trionfante, paladino della fede cristiana, al culmine del suo mito, circondato dai lussureggianti ed esotici simboli della nuova terra.

Cristoforo Colombo sarà anche protagonista di uno degli eventi digitali di questa edizione dei Rolli Days http://www.visitgenoa.it/evento/incontro-con-colombo

MUSICA PER I ROLLI DAYS

Venerdì 9 ottobre

ore 19 e 20.30 - Palazzo Tursi, Salone di Rappresentanza

Festival Internazionale di Musica da Camera Le vie del Barocco

Un violino per Bach Federico Guglielmo, violino

ore 20 – Teatro Carlo Felice

nell'ambito della Stagione Sinfonica

Concerto con musiche di Beethoven e Perosi

Direttore Donato Renzetti - mezzosoprano Clémentine Margaine

Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice.

Ingresso con biglietto: intero € 27; ridotto under 26 € 20. La biglietteria del teatro è aperta dal martedì al venerdì h 11/18. Sabato h 11/16 e un'ora prima del concerto.

ore 21 - piazza Fontane Marose

Big Band Filarmonica Sestrese - Jazz tra i Palazzi!

I più famosi brani swing e jazz

Domenica 11 ottobre

ore 21 - Palazzo Ducale, Salone del Maggior Consiglio

concerto del Genoa International Music Youth Festival

Omaggio a Ludwig Van Beethoven, nei 250 anni dalla sua nascita

Con il Trio Broz

Per info: https://www.visitgenoa.it/evento/concerto-gimyf-rolli-days

PALAZZI IN LUCE

Grazie alla collaborazione con gli Amici dei Musei Liguri ritornano anche in questa edizione i “Palazzi in luce”. Dalle ore 21 di venerdì 9 ottobre si apriranno le finestre dei Palazzi di Strada Nuova, di piazza Fontane Marose e di piazza della Meridiana, offrendo una visione unica delle straordinarie decorazioni ad affresco, che risalteranno illuminate in tutto il loro splendore nel buio della notte.

LA RICOSTRUZIONE VIRTUALE DI PALAZZO ROSSO, DA CASA A MUSEO

Con il contributo di Fastweb, a partire dal 9 ottobre sarà possibile visitare virtualmente gli spazi di Palazzo Rosso attraverso un filmato innovativo ed emozionale, proiettato nell’atrio dell’edificio. Una visita esperienziale attraverso un video immersivo che racconta in sintesi le tappe del lungo processo di trasformazione del palazzo storico, da abitazione privata della famiglia Brignole – Sale a museo cittadino, combinando l'attuale aspetto della dimora con immagini storiche dei suoi passati allestimenti.

Grazie alla collaborazione con CNR ISPC e con i Musei di Strada Nuova, l’intero percorso museale di Palazzo Rosso è stato mappato con panorami a 360°. Un video 3D nel quale rivivono affreschi perduti - come la grandiosa volta barocca dipinta da Gregorio De Ferrari con La caduta di Fetonte, distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale - nonché ambienti originali con arredi, stucchi e decori. Un viaggio all'interno dei quadri permetterà inoltre di “entrare” nei dipinti esposti nelle sale, per scoprire la ricchezza di un patrimonio straordinario che la tecnologia ha permesso di valorizzare.

Tutti gli aggiornamenti sugli altri eventi sono disponibili qui https://www.visitgenoa.it/evento/rolli-days-palazzi-unesco-ottobre-2020

ROLLI DAYS FOR ALL!

Domenica 11 ottobre ore 10 - davanti a Palazzo Tursi Visita guidata gratuita riservata a persone con disabilità Si parte dalla strada più bella e scenografica, via Garibaldi, si prosegue per salita San Francesco fino alla chiesa invisibile di San Francesco (giardino archeologico). Poi si visitano le sale paganiniane e il giardino segreto, con la storia affascinante del figlio del Dio del Sole. A conclusione, visita a una sala dorata a Palazzo Pallavicino. A cura del Comune di Genova e di tutti i proprietari dei palazzi coinvolti. Quest'anno i posti sono limitati.

TORNA LA ROLLI EXPERIENCE

Anche in questa edizione non manca la Rolli Experience, la straordinaria ed esclusiva proposta turistica dedicata a chi vuol vivere l’emozione di soggiornare nella Superba come un antico ospite della Repubblica. Genova e i suoi prestigiosi Palazzi dei Rolli si apriranno per far vivere ai partecipanti un'esperienza unica, un percorso immersivo fra stucchi e affreschi, dedicato a un numero limitato di visitatori, i quali godranno di una visuale inedita ed attualizzata degli antichi splendori di Genova.

L’ experience prevede l’accesso a dimore storiche, il racconto delle vicende storiche e delle peculiarità artistiche dei palazzi, oltre a degustazioni che richiamano i secoli passati, l’aperitivo in antichi Palazzi storici e il pernottamento in suggestive residenze d’epoca. Proposta Rolli Experience: 1 notte/2 giorni con un pernottamento in residenza d’epoca oppure in hotel 4 stelle situati in posizione centrale, con prima colazione inclusa.

Programma:

Sabato 10 ottobre Nel primo pomeriggio appuntamento a Palazzo Tursi per benvenuto e visita con divulgatore scientifico al Salone di Rappresentanza. A seguire, tour guidato del centro storico a tema I Palazzi dei Rolli, Genova, la navigazione, i commerci e le botteghe storiche, con sosta nel prestigioso concept store al primo piano nobile di Palazzo Campanella. Successivamente, visita guidata alla confetteria storica Pietro Romanengo con degustazione di prodotti iconici. In serata aperitivo in suggestiva location storica.

Domenica 11 ottobre In mattinata visita a Palazzo Lomellino con accesso al piano nobile e al giardino segreto. A seguire brindisi di saluto presso un locale situato nel cuore del centro storico.

Per ulteriori dettagli e per l’acquisto della Rolli Experience consultare i link:

• ALBATRAVEL GENOVA http://whltech.net/rolliexperience

• C-WAY: https://www.c-way.it/pacchetto/rolli-experience-a-genova-2/

• GERENT TRAVEL DI GENOVARENT: https://www.gerent-travel.it/prod/657/

ROLLI-EXPERIENCE-10-11-OTTOBRE-2020

Tutte le attività comprese nella Rolli Experience sono organizzate in ottemperanza alle normative vigenti in materia di Covid 19. I partecipanti sono invitati a munirsi di propri auricolari (con filo e ingresso universale aux – con attacco jack) per il corretto uso delle radioguide sanificate, messe a disposizione.

Palazzi dei Rolli: Nel 1576, il Senato della Repubblica di Genova crea degli elenchi, i “Rolli degli alloggiamenti pubblici”, che comprendono i principali palazzi aristocratici della città (gli elenchi sono tuttora conservati e visibili presso l’Archivio di Stato di Genova). Negli anni precedenti le famiglie dell’aristocrazia genovese avevano totalmente rinnovato molte delle antiche dimore del centro storico, mentre le famiglie più importanti avevano costruito nuove, ricchissime residenze in Strada Nuova (oggi via Garibaldi). Dato che non era possibile accogliere a Palazzo Ducale gli ospiti di Stato, per ragioni politiche nonché logistiche, i proprietari dei palazzi inseriti negli elenchi erano obbligati a ricevere nelle proprie residenze – estratte a sorte di volta in volta – diplomatici, dignitari e aristocratici in visita alla Repubblica, facendosi carico di tutte le spese di rappresentanza. Il modello di ospitalità pubblica creato a Genova è unico: grazie ai suoi ospiti internazionali, come il celebre pittore fiammingo Peter Paul Rubens, che ne celebra i palazzi in un volume di grande successo pubblicato ad Anversa, Genova diventa famosa in tutta Europa per la qualità delle sue architetture e per uno stile di vita raffinato e di altissimo livello. Dal 2006, 42 di questi Palazzi sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO

Rolli Days: Due volte all’anno, Genova celebra i suoi palazzi Patrimonio dell’Umanità, organizzando giornate in cui molte residenze aristocratiche genovesi aprono le porte al pubblico. L’elenco dei Palazzi aperti cambia ogni anno. I visitatori scoprono architetture affascinanti, splendidi affreschi e dipinti, in un nel tempo e nella bellezza. Un ricco programma di iniziative e di eventi: ogni edizione ha nuove storie da raccontare e nuove esperienze da proporre.

Per approfondire: www.visitgenoa.it/it/strada%20nuova – www.rolliestradenuove.it

Radio Monte Carlo ha selezionato in esclusiva una emozionante playlist, per accompagnare in maniera ancora più suggestiva le visite virtuali alle dimore dei Rolli.

Si può ascoltare qui: https://open.spotify.com/playlist/0sAzH6GFhUWHwbjvhB5g88?si=4ZJtcE6nTDKk...

Palazzi e siti visitabili in presenza:

Palazzo Antonio Doria - Prefettura, largo Lanfranco 1

Palazzo Interiano Pallavicino, piazza Fontane Marose 2

Palazzo Agostino Pallavicino, via Garibaldi 1

Palazzo Tobia Pallavicino (Camera di Commercio), via Garibaldi 4

Palazzo Angelo Giovanni Spinola, via Garibaldi 5

Palazzo Gio Battista Spinola, via Garibaldi 6

Palazzo Nicolosio Lomellino, via Garibaldi 7 – ingresso a pagamento – Palazzo consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Nicolò Grimaldi- Palazzo Tursi, Musei di Strada Nuova, via Garibaldi 9

Palazzo Luca Grimaldi - Palazzo Bianco, Musei di Strada Nuova, via Garibaldi 11

Palazzo Gerolamo Grimaldi - della Meridiana, salita San Francesco 4 – ingresso a pagamento – Palazzo consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Stefano Balbi, Museo di Palazzo Reale, via Balbi 10 – Palazzo consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi – Balbi Senarega, via Balbi 4

Palazzo Gio.Francesco Balbi, via Balbi 2

Palazzo Cesare Durazzo, via del Campo 12

Palazzo Francesco Grimaldi – Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola, piazza Pellicceria 1

Palazzo Ambrogio di Negro, via San Luca 2 – Palazzo consigliato da Radio Monte Carlo

Palazzo Gio. Vincenzo Imperiale, piazza Campetto 8

Saranno inoltre visitabili:

Villa del Principe, piazza del Principe 4 – ingresso a pagamento

Albergo dei Poveri, piazzale Emanuele Brignole 2 – ingresso a pagamento – Sito consigliato da Radio Monte Carlo

Teatro Carlo Felice, passo Eugenio Montale 4

Sede di Banca Carige e parte delle sue collezioni, via Cassa di Risparmio 15

Archivio di Stato di Genova, piazza Santa Maria in via Lata 7, con esposizione dei documenti originali dei Palazzi dei Rolli

Biblioteca Universitaria, via Balbi 40

Gli orari di apertura di ogni sito sono consultabili in sede di prenotazione.

Alla pagina https://www.visitgenoa.it/rollidaysottobre2020/ saranno consultabili i protocolli di sicurezza COVID.

Anche in occasione di questa edizione a condurre il pubblico all’interno dei siti saranno i divulgatori scientifici dei Rolli Days, figure formate ad hoc e selezionate per offrire al pubblico il migliore compromesso tra la ricerca scientifica e una comunicazione adatta a tutti.

ALTRI EVENTI DEI ROLLI DAYS

Apertura straordinaria della chiesa abbaziale di San Giuliano 10 ottobre - visite guidate alla chiesa, da anni sconsacrata e inaccessibile, condotte da storici dell’arte e architetti MiBACT, che ne illustrano le peculiarità e le prospettive di recupero e valorizzazione. Le visite, riservate a gruppi di non oltre 15 persone e della durata di un’ora, si svolgono a partire dalle 14.30 (ultimo turno h 17.30). Si consiglia l’utilizzo di scarpe basse e chiuse. L’evento ha luogo anche in caso di pioggia. Ingresso gratuito, entrata da corso Italia, 11. Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 di venerdì 9 ottobre all’indirizzo: sr-lig.comunicazione@beniculturali.it A cura del segretariato regionale MIBACT della Liguria.

Apertura straordinaria della Biblioteca Universitaria di Genova, via Balbi 40 sabato 10 ottobre h 14,30/18,30 domenica 11 ottobre h 9,30/13,30 e 14,30/18,30 per info e prenotazioni: 010 2546400 bu-ge.eventiculturali@beniculturali.it, http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it La Biblioteca Universitaria di Genova aderisce con l’apertura straordinaria dei suoi spazi al piano terreno dell'Hotel Colombia Excelsior, oggi sede della Biblioteca, ove si conservano ancora degli elementi decorativi dell’ecclettismo di inizio Novecento. Con l’occasione è possibile visitare la mostra “Libri d’artista. Incursioni nella letteratura di Guido Rosato”, dove sono esposte le tavole nate dalla visionaria fantasia di Guido Rosato, in cui sono trasposte le immagini suscitate dalla lettura di libri come Le metamorfosi di Publio Ovidio Nasone, I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, Le avventure del barone di Munchhausen di Rudolf Erich Raspe e altri. Si può inoltre visionare l’esposizione “Miss caviglie scoperte”, a cura del Polo della fotografia, che mostra una serie di scatti fotografici intorno al tema della caviglia.

Domenica 11 ottobre, che coincide con l’iniziativa del ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo ‘Domenica di carta’, oltre alle due mostre è possibile assistere (h 17) alla presentazione del libro “Sahara” di Enrico Scafidi Molitone (2020), con la proiezione delle fotografie di Mohamed Daghri.

LE MOSTRE

Palazzo della Meridiana Da Cambiaso a Magnasco. Sguardi Genovesi.

Orari: venerdì 15-21, sabato e domenica 10-21.

Palazzo de Franchi 9 ottobre h 15/19 anteprima Rolli Days e visita guidata della mostra d’arte contemporanea Y.S. Keith Kim Palazzo Reale Mogano ebano oro!

Orari: venerdì 10-22 bigliettazione ordinaria; sabato 10-22 costo € 1; domenica 10-19 costo € 1

Archivio di Stato Sulle tracce dei pastori in Liguria. Eredità storiche e ambientali della transumanza

Orari: sabato e domenica 10-18 ingresso gratuito.

Banca CARIGE via Cassa di Risparmio 15, su prenotazione Tra Souvenir de Genes e Grand Tour_ Antonio Giolfi inventa la nuova immagine della città