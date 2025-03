Sabato 5 e domenica 6 aprile le maglie dei campioni del calcio in mostra al Palazzo della Borsa

Una “scorpacciata” di maglie indossate dai grandi campioni del calcio genovese, italiano e internazionale. Un caleidoscopio di colori che riflettono la passione viscerale che miliardi di tifosi in tutto il mondo nutrono per il calcio, esultando alle reti dei propri beniamini e subendo, ahiloro!, i capricci della dea “Eupalla” di breriana memoria.

È stata presentata oggi a Palazzo Tursi la terza edizione di “Campioni di Maglie con Maglie di Campioni”, la mostra che sarà allestita sabato 5 e domenica 6 aprile presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, in via XX Settembre 44.

Prevista l’esposizione di oltre 100 magliette indossate da alcuni dei più grandi calciatori della storia del Genoa, della Sampdoria e di tanti altri club italiani, europei e mondiali.

Nata da un’idea della Pro Loco Pegli APS, dopo il debutto del 2023 e il bis dell’anno scorso in concomitanza con Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, quest’anno la mostra sbarca per la prima volta in uno dei Palazzi più belli della nostra città grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Genova.

La mostra “Campioni di Maglie con Maglie di Campioni” si potrà visitare sabato 5 e domenica 6 aprile dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00. Ingresso libero.

La mostra è organizzata dal Comune di Genova in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, diversi collezionisti ed espositori privati, Pro Loco Pegli APS, MagliestoricheGenoa, Passione Maglie Genoa, Museo Samp Doria e con il patrocinio di CFC Genoa, UC Sampdoria, Fondazione Genoa 1893, Coni, Figc, Lnd Liguria.

Sarà esposta per la prima volta anche la quarta maglia del Genoa in omaggio al Boca Juniors, presentata questa mattina al MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana.

«La mostra “Campioni di Maglie con Maglie di Campioni” è un suggestivo viaggio attraverso la storia del calcio e dei protagonisti che hanno fatto emozionare i tifosi di tutto il mondo – dichiara Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova – Quest’anno, grazie alla collaborazione di tantissimi espositori e collezionisti, verranno esposti cimeli incredibili che hanno segnato un’epoca: una mostra davvero imperdibile allestita nella meravigliosa cornice del Palazzo della Borsa grazie alla disponibilità della Camera di Commercio. Invito tutti gli appassionati a non lasciarsi sfuggire l’occasione di ammirare dal vivo alcune delle più belle maglie della storia del calcio genovese e internazionale».

«Le maglie di calcio non sono semplici “maglie”, ma simboli che racchiudono un immaginario collettivo di valori, storia e tradizioni legate a una città, a una squadra e ai suoi tifosi – spiega l’assessore comunale Mauro Avvenente in rappresentanza di diversi collezionisti ed espositori, oltre che della Pro Loco Pegli APS – Le maglie sono il simbolo di un’epoca che non c’è più, a cui gli appassionati si aggrappano per richiamare alla memoria le gesta dei grandi campioni del passato che con un gol, una parata, persino con un tackle, ci hanno regalato momenti di gioia ed entusiasmo. La mostra “Campioni di Maglie con Maglie di Campioni”, nata da un’idea della Pro Loco Pegli APS, è un omaggio al calcio di una volta, ma anche un inno alla sportività e al rispetto che deve sempre esistere tra tifosi e squadre rivali. Grazie a tutti gli espositori e collezionisti che hanno accettato di condividere ancora una volta, con tutti gli amanti del calcio, una parte dei loro cimeli, e un ringraziamento speciale alla Camera di Commercio per avere messo a disposizione una location prestigiosa come la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa».

«La storica Sala delle Grida del Palazzo della Borsa – commenta il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio – è il luogo ideale per ospitare un’iniziativa che vuole testimoniare la positività dei valori che lo sport sa trasmettere alle nuove generazioni, prendendo spunto dai traguardi raggiunti dai grandi campioni del passato».

GENOA&SAMPDORIA

Grazie alla generosità di un nutrito gruppo di espositori e collezionisti privati tra i quali Franco Abrile di MagliestoricheGenoa, Andrea Ardone di Passione Maglie Genoa, Maurizio Medulla e Filippo Sorci del Museo Samp Doria, al Palazzo della Borsa i tifosi rossoblucerchiati potranno ammirare delle autentiche rarità.

Dalle maglie del Grifone vestite negli anni ‘60 dalla “Farfalla” Luigi Meroni e da Maurizio “Ramon” Turone alle casacche doriane vestite dai “Gemelli del gol” Gianluca Vialli e Roberto Mancini, un emozionante viaggio nel passato attende i tifosi di Genoa e Samp. (Bei) tempi in cui le maglie erano cucite a mano e con inserti in fibre naturali, oggi sostituite da materiali tecnici: pezzi unici che pochi fortunati custodiscono come reliquie.

Tra le novità di quest’anno si segnala, fronte Genoa, la maglia indossata da Giorgio Bittolo durante lo spareggio con il Rimini della stagione 1970/1971, mentre la “chicca” riservata ai tifosi blucerchiati è la maglia grigiorossa di Vialli ai tempi della Cremonese.

Non mancheranno poi le magliette di idoli senza tempo del calcio genovese quali i genoani Diego Milito e Gianluca Signorini e i doriani Pietro Vierchowod e Attilio Lombardo. Tra i “pezzi forti” in mostra, per quanto riguarda il Grifone, anche le maglie di Mario Da Pozzo, Franco Rivara e Julio César Abbadie. Per la Samp ci saranno invece le casacche indossate da Marcello Lippi, Domenico Arnuzzo e Mauro Ferroni.

CALCIO INTERNAZIONALE E DILETTANTISTICO

Grande spazio anche al calcio non genovese e in particolare a quello internazionale. Per due giorni la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa diventerà un “melting-pot” di maglie di club di tutti i continenti, dall’Europa all’Africa passando per Sudamerica, Asia e Nordamerica.

Il vecchio continente sarà rappresentato da squadre dal passato illustre quali Tottenham, Olympique Marsiglia e il “redivivo” Nottingham Forest, storico club inglese vincitore di due Coppe dei Campioni consecutive sotto la guida del mitico coach Brian Clough. La “chicca” per i tifosi sampdoriani sarà la terza maglia del Nizza a tinte blucerchiate.

L’attenzione dei visitatori sarà catturata anche dalle maglie di club extraeuropei. Tra questi Al-Ahly e Al-Nasr di Bengasi, in Libia, oltre alla divisa ufficiale della nazionale “himalayana” del Nepal.

Non mancheranno le casacche dei due club argentini “genovesi” per antonomasia quali Boca Juniors e River Plate, mentre il Brasile sarà incarnato dalla maglia celebrativa del 1000° gol del grande Pelé. Presente anche il Nordamerica con le divise, tra le altre, di New York Red Bull e New England Revolution.

Infine, ci saranno anche le maglie di alcune società dilettantistiche genovesi.