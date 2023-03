Scuola, un convegno sul digitale

Giacché la c’è questa birberia… : il digitale a scuola. Vantaggi e svantaggi, rischi ed opportunità è il titolo del convegno organizzato dal Comune di Genova, per un punto sulla digitalizzazione nelle scuole e sul suo impatto nel processo didattico/ educativo.

«Genova è una città sempre più digitalizzata, la tecnologia ha fatto il suo ingresso nei servizi erogati dal Comune ai cittadini e anche in quelli scolastici/educativi – spiega l’assessore alle Politiche dell’Istruzione e all'Informatica Marta Brusoni – Oggi il digitale è ovunque e costituisce una enorme opportunità di crescita, in particolare per le giovani generazioni: è infatti accertato che i ragazzi in grado di navigare in un ambiente digitale complesso saranno avvantaggiati per il loro futuro inserimento nella vita economica, sociale e culturale del mondo che li circonda».

L’appuntamento è per domani, martedì 28 marzo, dalle 15 alle 18 nell’auditorium del teatro di Strada Nuova, in vico Boccanegra.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Marta Brusoni e del dirigente Ufficio Scolastico Regionale Alessandro Clavarino, i lavori proseguiranno con gli interventi dei relatori:

Better internet for students - Antimo Ponticiello, direttore Ufficio Scolastico Regionale

La scienza è scienza; solo bisogna adoperarla: La statistica al servizio della scelta del dato – Ufficio Statistica Comune Genova e Ufficio Scolastico Regionale

Progetto Scuola Digitale Liguria: supporto e opportunità per un’innovazione consapevole, Monica Cavallini, Liguria Digitale e Angela M. Sugliano, associazione EPICT Italia

Alessandro Curioni - DI.GI.Academy

Francesco Saverio Valdevies – Leonardo

Il buono, il brutto e il cattivo: Il digitale a scuola e nella vita - Alberto Ferrando, pediatra

PERFORMANCE STUDENTI IC SESTRI EST

Io non sono andata a cercare i guai: son loro che son venuti a cercare me: Educhiamoci alla tecnologia - Paolo Caviglia, psicologo

La bufera e oltre. La Didattica digitale integrata nella scuola secondaria di II grado dopo il Covid – Marzio Angiolani, dirigente scolastico E. Montale - Nuovo IPC

Si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene: e così si finirebbe anche a star meglio - Maria Elena Tramelli, dirigente scolastico IC Teglia

I dolori del giovane surfer: ragione e sentimento – Alessio Merlo, Università degli Studi di Genova

PERFORMANCE STUDENTI

Cammina, cammina, o presto o tardi ci arriverò - ambasciatrice Erasmus /eTwinning

La cella della Provvidenza, questo Metaverso non s’ha da fare: il sostegno dell’equipe formativa territoriale alle scuole – Giovanni Dodero E.F.T. USR Liguria

Siete opere d’arte, non permettete a nessuno di sfregiarvi: Come e perché siamo partiti col progetto Patente di Smartphone - Luca Mazzara, dirigente scolastico IC Finale Ligure