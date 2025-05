Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Storici Europei 2025, a Staglieno iniziative culturali, visite guidate e spettacoli

Il cimitero monumentale di Staglieno, luogo di memoria e scrigno di arte del capoluogo ligure, torna protagonista della WDEC 2025-Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei. Questa iniziativa, promossa da ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe), è organizzata dal Comune di Genova-Direzione Servizi Cimiteriali in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Genova e della Provincia di La Spezia con il sostegno di ASEF Onoranze Funebri. In questi giorni il cimitero di Staglieno è inoltre oggetto di un accordo quadro, stipulato fra Comune di Genova e Dipartimento Di Architettura e Design dell’Università degli Studi di Genova per lo sviluppo di una ricerca sul tema della comunicazione visiva.

Dal 22 maggio al 5 giugno, viali e porticati della principale necropoli cittadina, si alterneranno spettacoli, concerti, conferenze, presentazioni di libri, reading poetici, laboratori e attività per scuole, adulti, bambini, famiglie, così come itinerari culturali e visite guidate all’insegna della bellezza dell’arte. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Tema di quest’anno della WDEC 2025-Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei è “Gardens of 80”, per celebrare gli ottant’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e ribadire quanto, anche oggi, sia indispensabile e possibile ritrovare la pace perduta in varie parti del mondo in linea con l’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. Fabrizio De André, sepolto a Staglieno, è un personaggio fortemente legato alla pace per le sue canzoni contro la guerra, la sua attenzione agli ultimi e ai dimenticati, la sua sete di giustizia sociale. L’intera Settimana avrà come titolo “Dormi sepolto in un campo di grano”, dalla sua canzone “La guerra di Piero”, ogni giornata avrà come filo conduttore una frase tratta da suoi brani ed una sarà a lui interamente dedicata.

L’inaugurazione, giovedì 22 maggio alle ore 15 presso il Tempio Laico, oltre che i saluti istituzionali sarà l’occasione per presentare le iniziative e il coinvolgimento di tutte associazioni e le realtà partecipanti. Si parlerà del tema internazionale “Garden of 80”, ma anche di “Genova città dell’Ottocento”, di cui Staglieno sarà uno dei protagonisti. Seguiranno una visita guidata curata dalla Soprintendenza, condotta dalla storica dell’arte Caterina Olcese Spingardi ed il concerto per Archi, flauto e chitarra a cura del Conservatorio Niccolò Paganini proposta dal Conservatorio Niccolò Paganini eseguito dalla classe di Musica da Camera della professoressa Rita Orsini e dalla classe di Musica Insieme Archi del maestro Carlo Costalbano.

Fra i numerosi eventi, spiccano le giornate a tema, dedicate a Fabrizio De André (venerdì 23 maggio) - comprensiva di una passeggiata culturale curata dall’Ufficio Sistemi Informativi Territoriali del Comune di Genova -, ed alla Poesia (domenica 25) a cui seguiranno quelle per celebrare gli 80 anni della Liberazione (lunedì 26), la Genovesità (mercoledì 28), la Pace (giovedì 29), le Donne (venerdì 30), la Meraviglia dell’arte e della bellezza (sabato 31), l’Ottocento (giovedì 1° giugno) mentre il tema dei restauri monumentali e delle manutenzioni, arricchito da una visita guidata a cura dalla Soprintendenza, chiuderà il palinsesto sabato 5 giugno.

Come tradizione grandi protagonisti saranno le rappresentazioni teatrali curate dal Teatro dell’Ortica (“I Paganiniani”), Maniman Teatro (“Chi (non) muore si rivede”) e le presentazioni di libri fra cui "Chicchi, la resistente. Teresa Mattei dalla resistenza alle battaglie per i diritti delle donne e dei bambini" di Anita Ginella, "Wellington HZ182" di Paolo Zanardi e Sergio Bossi e “Lady Constance Lloyd. L'importanza di chiamarsi Wilde” di Laura Guglielmi. Di particolare interesse anche la camminata in genovese "Stagen, questo sconociuo" proposta da A Compagna.

Per tutto il periodo della manifestazione è possibile ammirare la mostra fotografica di Marco Casiraghi "I giardini delle ombre. Dialogo silenzioso tra i cimiteri monumentali di Genova e Milano" e partecipare ad un concorso fotografico che invita a ritrarre “Marmo e vecchi merletti” e ad un memory contest online.

Anche quest’anno, per la sezione “NonsoloStaglieno”, la Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei coinvolgerà il cimitero di Murta, un vero e proprio roseto animato volontari che il 25 maggio proporranno al pubblico il laboratorio “Le rose: odori e sapori” e domenica 1° giugno una visita guidata a cura dell’associazione Quellicheatrasta Cistannobene.

Il programma completo della WDEC sul sito internet del Cimitero Monumentale di Staglieno ai link https://www.visitgenoa.it/it/settimana-alla-scoperta-dei-cimiteri-europei-2025 e https://staglieno.comune.genova.it/it/content/wdec-2025

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Infopoint turistico culturale del Cimitero Monumentale di Staglieno (piazzale Resasco-ingresso lato fioristi) allo 0105576470 o al 3312301428, scrivendo a progettostaglieno@comune.genova.it.

PROGRAMMA COMPLETO

giovedì 22 maggio

GIORNATA DI INAUGURAZIONE - GARDEN of 80(0)

15.00 INAUGURAZIONE presso il Tempio Laico

15.30 Visita guidata a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia. Conduce Caterina Olcese Spingardi

17.30 Concerto di Archi, flauto e chitarra del Conservatorio N. Paganini

Classe di Musica da Camera della Professoressa Rita Orsini

Classe di Musica Insieme Archi del Maestro Carlo Costalbano

Musiche di Mario Castelnuovo Tedesco, Jacques Casterede e Joseph Haydn.

venerdì 23 maggio

GIORNATA FABER – Dedicata a De André, uomo di pace e inclusione sociale

È bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra (Amico fragile)

14.30 Passeggiata culturale All'amore, al denaro e al cielo. Spoon River a Staglieno a cura dell’Ufficio SIT del Comune di Genova per la Valorizzazione di Staglieno

16.30 Inaugurazione mostra fotografica "I giardini delle ombre. Un dialogo silenzioso tra i cimiteri monumentali di Genova e Milano" di Marco Casiraghi

17.00 Conferenza In direzione ostinata e contraria. Il mondo poetico e umano di Fabrizio De André con Andrea Podestà e la partecipazione di Marzio Angiolani

18.00 Concerto In coro per la pace a cura di MusicLine con il Coro Quattro Canti diretto dal Maestro Gianni Martini (nell’ambito del Progetto Staglieno800 del Teatro dell’Ortica)

sabato 24 maggio

Forse un sorriso forse uno solo dal mio ricordo germoglierà (Il testamento)

10.00 Pulizia del Viale Protestanti e incontro con I volontari dell’Ass. Per Staglieno ONLUS

11.00 Passeggiata culturale nel Cimitero dei Protestanti a cura dell’Ass. Per Staglieno ONLUS

ATTIVITA’ PER BAMBINI E FAMIGLIE

11.00 Laboratorio Arte in seme a cura di Alpamiele

15.00 Visita guidata per bambini e famiglie Con gli occhi dei bambini a cura del Comune di Genova

TEATRO PER TUTTE E TUTTI

17.00 Spettacolo teatrale itinerante Chi (non) muore si rivede di Maniman Teatro

domenica 25 maggio

GIORNATA DELLA POESIA

Quei giorni perduti a rincorrere il vento (Amore che vieni amore che vai)

10.00 Percorso poetico All'ombra dei cipressi e dentro l'urne a cura di Genova Voci con Alberto Nocerino e Milena Antonucci (nell’ambito del Progetto Staglieno800 del Teatro dell’Ortica)

lunedì 26 maggio

GIORNATA 80 ANNI DALLA LIBERAZIONE

Anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti (Canzone del maggio)

15.00 Visita guidata Passeggiata nella storia - Vite per la libertà a cura del Comune di Genova

17.00 Presentazione del libro Chicchi, la resistente. Teresa Mattei dalla resistenza alle battaglie per i diritti delle donne e dei bambini di Anita Ginella. Luca Borzani dialoga con l’autrice

martedì 27 maggio

GIORNATA PER LE SCUOLE

Saper leggere il libro del mondo (Khorakhané - a forza di essere vento)

10.30 Visita dedicata agli insegnanti Staglieno. Germogli di cultura senza confini

12.00 Presentazione del Progetto della 5D del Liceo Scientifico Leonardo

Staglieno: Monumenti e memorie da ricordare

14.30 Visita dedicata agli insegnanti Staglieno. Germogli di cultura senza confini

mercoledì 28 maggio

GIORNATA DELLA GENOVESITA’

"Umbre de muri muri de maine” (Creuza de ma)

15.00 Camminata in genovese Stagen, questo sconociuo a cura di A Compagna

17.00 Conferenza-spettacolo Guarda dove cammini - speciale Staglieno a cura dell’Ufficio SIT del Comune di Genova per la Valorizzazione di Staglieno

giovedì 29 maggio

GIORNATA DELLA PACE

La guerra è dappertutto, Marcondiro’ndera la terra è tutta un lutto, chi la consolerà (Girotondo)

15.00 Visita guidata Eroi di guerra e di pace a cura del Comune di Genova

17.00 Presentazione libro Wellington HZ182 di Paolo Zanardi e Sergio Bossi. Seguirà rinfresco

venerdì 30 maggio

GIORNATA DELLE DONNE

E come tutte le più belle cose vivesti solo un giorno come le rose (La canzone di Marinella)

15.00 Visita guidata Staglieno e le donne a cura del Comune di Genova

17.00 Presentazione libro Lady Constance Lloyd. L'importanza di chiamarsi Wilde di Laura Guglielmi (nell’ambito del Progetto Staglieno800 del Teatro dell’Ortica)

sabato 31 maggio

GIORNATA DELLA MERAVIGLIA

Per consegnare alla morte una goccia di splendore (Smisurata preghiera)

15.00 Visita guidata Staglieno. Arte e bellezza a cura del Comune di Genova

17.00 Reading musicale L'angelo inutile di e con A.M. Rossi, soprano Livia Mondini, al pianofore Andrea Vulpani

domenica 1° giugno

GIORNATA DELL’OTTOCENTO

Ottocento Novecento Millecinquento scatole d'argento. Millesettecento ti regalerò (Ottocento)

15.00 Visita guidata visita guidata Il Realismo Borghese a cura del Comune di Genova

17.00 Spettacolo I Paganiniani del Teatro dell’Ortica con Mauro Pirovano e al violino il Maestro Eliano Calamaro (nell’ambito del Progetto Staglieno800 del Teatro dell’Ortica)

giovedì 5 giugno

GIORNATA DEI RESTAURI

Con la tua nuvola di dubbi e di bellezza (Se ti tagliassero a pezzetti)

14.00 Apertura e dimostrazioni al Laboratorio di Restauro

15.00 Presentazione restauri, manutenzioni e progetti con visita guidata a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, condotta da Stefano Vassallo, funzionario restauratore.

NONSOLOSTAGLIENO

Cimitero Roseto di Murta

Domenica 25 maggio

ore 15 Laboratorio. Le rose: odori e sapori a cura di Marva e Micol

domenica 1° giugno

ore 15.30 Visita guidata al Cimitero-Roseto a cura dell'Ass. Quellicheatrasta Cistannobene

PER TUTTO IL PERIODO

SPAZIO MOSTRE I giardini delle ombre. Dialogo silenzioso tra i cimiteri monumentali di

Genova e Milano foto di Marco Casiraghi

Concorso fotografico Marmo e vecchi merletti a cura del Polo della fotografia

Memory contest Staglieno, ma dove?

a cura del Gruppo FB Staglieno, l'arte, la memoria il dolore impressi nel marmo