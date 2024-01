Settimana mondiale del sordo (International Week of Deaf People). A Genova il 26 e 28 settembre

Dal 18 al 24 settembre si svolge la settimana mondiale del sordo (International Week of Deaf People), celebrata su iniziativa della World Federation of the Deaf (WFD) e organizzata per la prima volta nel 1958 a Roma. Da allora viene celebrata ogni anno dal movimento che rivendica i diritti per oltre 70 milioni di persone sorde in tutto il mondo.

Grazie anche alla collaborazione con il Comune di Genova, la sezione provinciale dell’Ente Nazionale Sordi organizzerà il 26 e 28 settembre 2024 due giorni di eventi incentrati sul mondo dei sordi e della sordità e questa mattina, nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, una delegazione ha presentato le iniziative e lo scopo del progetto. Ad accogliere la delegazione questa mattina c’era l’assessore ai Servizi sociali del Comune Lorenza Rosso e il consigliere delegato Alessio Bevilacqua. Erano presenti il vicepresidente ENS sezione centrale Rosella Ottolini, il presidente ENS sezione provinciale Genova Simone Lanari, il presidente ENS Consiglio regionale Liguria Ezio Lubrano, il consigliere del Comitato Giovani Sordi Liguria Annunziata Imposimato e il coordinatore del comitato organizzativo Massimo Bonamini.

«Lo scopo dell’iniziativa- ha detto l’assessore Lorenza Rosso nei suoi saluti- è sensibilizzare l’opinione pubblica su sordità, lingue dei segni, libertà di scelta comunicativa e rivendicare uguali diritti e pari opportunità per tutte le persone sorde. Per questo collaboreremo e sosterremo sempre i vostri progetti».

Come ogni anno, infatti, durante la settimana mondiale del sordo, sono previste iniziative delle comunità sorde in ogni parte del mondo e una tre giorni di iniziative incentrate sull’identità e sulla cultura della comunità sorda.