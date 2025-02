Sicurezza: nuove regole anti alcol a Bolzaneto, Cornigliano, Rivarolo, Giardini di Quinto, Sestri Ponente, via Canevari e Vernazzola

Adottate nuove misure di tutela della salute pubblica e del decoro urbano nelle zone di Bolzaneto, Cornigliano, Rivarolo, Giardini di Quinto, via Canevari e Vernazzola.

Su proposta degli assessori al Commercio Paola Bordilli e alla Sicurezza Segio Gambino, il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi ha firmato l’ordinanza che introduce il divieto di vendita di bevande alcoliche in tutti supermercati (con superficie di vendita superiore ai 250 mq) dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo e la chiusura anticipata alle 21 degli esercizi di vicinato (fino ai 250 mq di superficie netta di vendita) che vendono anche bevande alcoliche.

«Abbiamo introdotto queste regole – spiegano i componenti della giunta – andando incontro a precise richieste di decoro pubblico e sicurezza, emerse durante l’ascolto dei cittadini e commercianti durante le riunioni dei Quartieri in giunta, dopo un confronto con Civ e associazioni di categoria del commercio e a seguito di incontri intercorsi in queste settimane con Prefettura, Questura e forze dell’ordine. L’obiettivo è tutelare la salute pubblica e il decoro pubblico, in zone della nostra città dove è richiesta una maggiore attenzione alla sicurezza, anche quella percepita, nell’ottica di prevenzione di fenomeni di degrado. L’ordinanza si ispira alle regole già introdotte nel centro storico e Sampierdarena».

L'ORDINANZA RIGUARDA:

Bolzaneto

•Via Bolzaneto, via Boggiano, via Pasubio, via Barchetta, via Luciano Zamperini;

Cornigliano

• Lato mare: Via Guido Rossa, Piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l’intera area della stazione ferroviaria;

• Lato Levante: Via della Superba (sponda destra orografica del torrente Polcevera), Via Tea Benedetti (comprese);

• Lato Monte: Via Renata Bianchi, Via Luigi Perini, Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via Coronata (sino all’intersezione con la Via Domenico Baffigo), Giardini Luciano Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale (comprese);

• Lato Ponente: Via Angelo Siffredi sino all’intersezione con Via Tonale (comprese).

Rivarolo

• via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all'intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia

• Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.

• Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.

• Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.

Giardini di Quinto

• Via Giovanni Flecchia, Piazzale Carristi d’Italia, deposito dei Natanti, Piazzale Poggi e scogliera, Spiaggia Scalo Quinto, Spiaggia pubblica Quinto, Via Angelo Gianelli sino all’incrocio con Via Roncallo (esclusa), Via Angelo Gianelli sino all’incrocio con Francesco Maria Ruzza, via Fabio Filzi sino all’incrocio con piazza stazione fs Quinto

Sestri Ponente

• Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant’Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman.

Canevari

• Passo Borgo incrociati (solo il tratto della via), Piazza Raggi, corso Montegrappa tratto compreso tra la Via Montesano (esclusa) e la via Canevari, via Gradisca, via Canevari, Via Bobbio (tratto fino alla scuola Firpo), via Jean Monnet, via Moresco, ponte Serra, Piazza Carlo Forte, Corso Galliera, via Miglio, Corso Sardegna (esclusa) tratto tra via Miglio e piazza Giusti, piazza Giusti, via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede

Vernazzola

• Incrocio Via Argonauti – Via B. Cighizola direzione mare, Via Argonauti tutta direzione mare comprese le Vie laterali Via Icaro e Via Urania limite presso la struttura “Il Nuovo Rifugio delle Sirene”, Spiaggia di Vernazzola, Depuratore Sturla, Giardini via del Tritone, Via del Tritone, Via Vernazzola dal civ. 15 direzione Via B. Cighizola, Via B. Cighizola fino a intersezione con Via Argonauti