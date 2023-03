Sicurezza urbana: a Genova il convegno internazionale

“La sicurezza urbana: attuazioni e prospettive. La situazione in Italia a confronto con le esperienze francese e spagnola” è il convegno internazionale organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università di Genova, in collaborazione e con il patrocinio del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, ANCI Liguria e FISU. Due giornate, il 23 e il 24 marzo 2023, in cui verranno esaminati gli aspetti e le criticità in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana e il potenziale impatto sulla comunità. Un approfondimento sulla gestione della sicurezza urbana e della sua giurisdizione con il contributo di amministrazioni locali e di pubblica sicurezza, professori universitari e rappresentanti istituzionali. In apertura al convegno i saluti istituzionali del Dott. Renato Franceschelli - Prefetto di Genova e Sergio Gambino – Assessore alla Protezione Civile e Sicurezza del Comune di Genova.

«Oggi si parla molto di sicurezza urbana integrata, intesa come sinergia tra le forze dell’ordine che, grazie alla diversificazione di competenze, è in grado di contrastare in modo più efficiente fenomeni di criminalità diffusa. Ma non solo: sicurezza integrata significa svolgere attività di prevenzione, in collaborazione con le istituzioni non solo formative del territorio, per evitare che determinati comportamenti vengano messi in atto - afferma l’assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile- È indispensabile che i cittadini, giovani in particolare, siano sensibilizzati in merito al rispetto delle regole, non in quanto costrizione, ma come condizione comune necessaria per garantire una qualità di vita migliore per tutti e una corretta percezione della sicurezza». Una percezione di sicurezza che spesso è strettamente legata alla prevenzione e risanamento del degrado urbano di alcune zone della città che inevitabilmente fungono da collettore di attività illecite. Riqualificare e restituire tali zone a tutti i cittadini è un impegno concreto del comune di Genova e dell’Assessorato alla sicurezza e protezione civile, soggetti facilitatori per l’insediamento di attività sane sul territorio attraverso l’acquisizione e ristrutturazione degli immobili commerciali e residenziali.