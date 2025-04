Sociale: al via i corsi gratuiti di Lingua dei Segni italiana (LIS)

La Pro Loco Sampierdarena San Teodoro, in collaborazione con il Consorzio Pro Loco Genova, l'Ente Nazionale Sordi (ENS) Genova, l'Ente di formazione Euroforma e il Comune di Genova, dà il via ai corsi di Lingua dei Segni italiana (LIS).

Il progetto, realizzato nell’ambito della co-progettazione regionale sulla Disabilità promossa dalla Regione Liguria all'interno del Patto di sussidiarietà "Insieme si può", punta a promuovere l’inclusione sociale e abbattere le barriere comunicative tra persone sorde e udenti, offrendo alla comunità un’opportunità unica per apprendere la Lingua dei Segni.

I corsi introduttivi consentiranno ai partecipanti di acquisire le basi della Lingua dei Segni e le competenze necessarie per una prima comunicazione con le persone sorde.

Oltre all’aspetto linguistico, il progetto mira a diffondere la conoscenza della cultura sorda, favorendo una società più inclusiva e consapevole delle esigenze di tutti.

A partire da lunedì 14 aprile, saranno attivati cinque corsi gratuiti da 20 ore ciascuno, con cadenza settimanale. I posti sono limitati.

«Sostenere l’avvio di corsi gratuiti di Lingua dei Segni Italiana significa compiere un passo concreto verso una città più inclusiva, attenta ai diritti e ai bisogni di tutti – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Enrico Giuseppe Costa – Questo progetto risponde pienamente alla visione di una Genova che rimuove le barriere, promuove la partecipazione e valorizza ogni forma di comunicazione. Come Assessorato alle Politiche sociali siamo orgogliosi di aver contribuito, insieme all’Agenzia per la Famiglia e ai servizi sociali comunali, alla realizzazione di un’iniziativa che unisce formazione, cultura e cittadinanza attiva. Un ringraziamento particolare – aggiunge l’assessore Costa – va alla collega Bordilli, il cui impegno e la cui delega alle Pro Loco sono stati determinanti per attivare le energie del territorio e costruire sinergie virtuose. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadinanza possiamo costruire una comunità più equa, accogliente e capace di ascoltare davvero tutti».

«Ridurre le distanze e rimuovere le barriere, culturali e sociali, che ancora ci separano dalle persone con disabilità, sono gli obiettivi di questa splendida iniziativa promossa dalla Pro Loco Sampierdarena San Teodoro, con il supporto di una fitta rete di realtà associative e istituzionali del territorio – spiega l’assessore comunale alle Pro Loco Paola Bordilli – Per me è stato un vero piacere fare da tramite con il consorzio delle Pro Loco, con le quali lavoriamo da tempo in sinergia su tantissimi temi attinenti al variegato mondo del sociale, per poter dare a chiunque, e non solo agli addetti ai lavori, la possibilità di apprendere la Lingua dei Segni-LIS, nell’ottica di una sempre maggiore inclusione delle persone sorde, con il contestuale incremento della coesione sociale e della consapevolezza che le diversità siano, e debbano essere, un valore aggiunto per tutta la nostra comunità».

I corsi sono aperti a tutti i cittadini interessati, senza limiti di età o esperienza pregressa.

Possono partecipare insegnanti, operatori del settore sociale, studenti, familiari di persone sorde e chiunque voglia avvicinarsi a questa realtà.

Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati e riconosciuti dall’Ente Nazionale Sordi di Genova, attraverso un percorso didattico strutturato, con esercitazioni pratiche e momenti di confronto tra i partecipanti. L’approccio formativo sarà interattivo, per rendere l’apprendimento più efficace e coinvolgente.

L’iniziativa risponde a una crescente esigenza di rendere la comunicazione accessibile a tutti, favorendo l’integrazione tra persone udenti e persone sorde. La LIS è una lingua a tutti gli effetti, con una propria grammatica e sintassi, e impararla rappresenta un passo significativo verso una comunità più aperta e accogliente.

Grazie alla collaborazione del Comune di Genova, in particolare dei Municipi cittadini e di Auser, i corsi saranno realizzati nelle seguenti sedi:

• Via San Fruttuoso 72/2, circolo Auser di Villa Imperiale

• Via Gaspare Buffa 1r, circolo Auser di Voltri

• Via Torricelli 16, circolo Auser di Borgoratti

• Via Garibaldi 9 piano terra, Agenzia per la Famiglia

• Via Bercilli 8, circolo Auser di Certosa

Inoltre il Comune di Genova, tramite l’Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino-Servizi Sociali e l’Agenzia per la Famiglia, contribuisce alla realizzazione del progetto anche a favore dei dipendenti dell’Ente.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione, le date e le sedi dei corsi, è possibile consultare il sito internet (https://www.prolocosampierdarenasanteodoro.org/) e contattare la Pro Loco Sampierdarena San Teodoro ed il Consorzio Pro Loco Genova con le seguenti modalità:

- Telefono: 347-3814800; 346-3540631; 010-3044493

- E-mail: info@prolocosampierdarenasanteodoro.org