Sociale e famiglia, presentato il Baby Kit 2025

In occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza, questa mattina a Palazzo Tursi è stato presentato il Baby Kit 2025, destinato ai bambini nati o adottati nell'anno in corso e residenti nel capoluogo ligure. Anche quest’anno, il Comune di Genova, attraverso l’Agenzia per la Famiglia, rinnova il proprio impegno nel donare questo kit di benvenuto ai nuovi nati e alle loro famiglie.

L’iniziativa, avviata nel 2019 e riproposta con successo ogni anno, rappresenta un segno concreto di accoglienza e vicinanza ai neogenitori. Grazie alla collaborazione tra enti pubblici e aziende private, il Baby Kit 2025 offre ai genitori un primo supporto pratico nella cura e nell’educazione dei loro bambini. Il pacchetto include prodotti per la prima infanzia, buoni sconto, coupon e piccoli volumi, messi a disposizione grazie al contributo di numerosi sponsor.

Alla presentazione ufficiale è intervenuto anche l’assessore ai Servizi sociali e alla Famiglia del Comune di Genova, Enrico Giuseppe Costa: «Sono lieto di annunciare il nuovo Baby Kit, un'iniziativa dedicata alle famiglie che affrontano il meraviglioso ma impegnativo momento della nascita di un figlio-. Questo progetto nasce dalla volontà della nostra Amministrazione di offrire un sostegno concreto ai neogenitori, fornendo non solo beni essenziali per i primi mesi di vita del bambino, ma anche informazioni e strumenti utili per orientarsi tra i servizi disponibili. Questo corredo di prodotti, ma non solo, è il risultato di una sinergia tra istituzioni, associazioni e realtà locali, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e promuovere un modello di welfare inclusivo. Attraverso questa iniziativa, vogliamo essere al fianco delle famiglie, accompagnandole in un momento tanto speciale quanto delicato. Un gesto concreto che testimonia la vicinanza della città alle famiglie, valorizzando le risorse esistenti e creando una rete di supporto a misura di genitore. Un sentito ringraziamento - prosegue - va a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto, esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare un impatto positivo e duraturo. Sostenere la natalità significa investire nel futuro della nostra città, proseguiremo quindi su questa strada, rafforzando le politiche sociali per garantire che ogni famiglia trovi il sostegno e l’accoglienza di cui ha bisogno».

Per garantire la massima diffusione dell’iniziativa, sono stati realizzati una locandina e un dépliant informativo che verranno distribuiti presso i centri nascita, le sedi anagrafiche, i consultori familiari e in una cinquantina di farmacie, comprese le nove comunali (Terminal, piazzale dei Traghetti Iqbal Masih 13; Vasco da Gama, via Vasco da Gama 19r.; Sestri - via San Giovanni Battista 42r.; Cep, via Cravasco 22; Fossato, via San Bartolomeo del Fossato 211r.; Burlando, via Burlando 90r.; Molassana, via Molassana 122r.; Isonzo, via Isonzo 48r.; Quinto, via Quinto 30r.).

Inoltre, sul sito dell’Agenzia per la Famiglia è stata creata un’apposita sezione con l’elenco dettagliato dei prodotti inclusi, l’elenco degli sponsor e le modalità di prenotazione per il ritiro del Baby Kit 2025, che potrà avvenire presso il Municipio di residenza (nel caso del Municipio I Centro Est, presso l’Agenzia per la Famiglia). Tutte le informazioni, ed eventuali aggiornamenti, sono disponibili al link: www.comune.genova.it/servizi/salute-benessere-e-assistenza/baby-kit .

Giuseppe Castello, presidente di Federfarma Genova, aggiunge: «Federfarma Genova aderisce al progetto Baby Kit per la prima volta con grande entusiasmo. La tutela della salute del neonato e delle neomamme è un elemento fondamentale per la società moderna e le farmacie genovesi vogliono ribadire che sono sempre al servizio del cittadino anche per questo tipo di esigenze. Sono molti i servizi disponibili nelle farmacie aderenti all’iniziativa che sono dedicati a queste fasce di utenza, dal punto allattamento all’affitto di bilance e aerosol, ai tamponi per la rilevazione dello streptococco alla distribuzione di prodotti specifici. Il progetto Baby Kit avvicina la nostra città a quei paesi europei in cui i servizi per neonati e mamme sono molto avanzati quindi ci fa molto piacere portare il nostro contributo. Mi piace infine ricordare che la maggior parte dei farmacisti è donna, un motivo in più per affidarsi con fiducia a chi comprende bene i problemi delle mamme».

Oltre ai prodotti e ai buoni sconto, il Baby Kit 2025 include anche materiali informativi utili per le famiglie, tra cui:

la lettera di benvenuto firmata dal facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi e dall’assessore Comunale alle Politiche Sociali e della Famiglia, Enrico Costa , con il simbolo della Chiave della Gentilezza;

, con il simbolo della Chiave della Gentilezza; il dépliant della Civica Biblioteca Internazionale De Amicis , dedicato ai più piccoli;

, dedicato ai più piccoli; informazioni sui servizi consultoriali della ASL 3 Genovese ;

; un opuscolo e un segnalibro sulla banca del latte materno donato dell’Ospedale Gaslini ;

; il dépliant del programma "Nati per leggere" ;

; l’app Toorna , che offre strumenti di supporto alle famiglie;

, che offre strumenti di supporto alle famiglie; la brochure del ciclo di incontri “I primi mille giorni”.

Quest’anno, per il settimo anno consecutivo, il progetto si arricchisce grazie all’ingresso di quattro nuovi sponsor – BPM, Centro Gioco-Educativo, Federfarma e Vitamed – che ampliano l’offerta con sconti su giochi e libri, materiali informativi sui servizi farmaceutici, marionette per l’intrattenimento infantile e agevolazioni per l’accesso al Centro riabilitativo. Complessivamente, quattordici aziende sostengono l’iniziativa, tra cui ACI, BPM, Centro Gioco-Educativo, Chicco, Coop Liguria, DM Drogherie Markt Italia, Federfarma, Alessandro Fiori & Mr House, Centro Pedagogico Il Cucciolo, Helan Iperbimbo, Piumè e Vitamed.