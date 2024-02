SparkZ, un bando per i giovani promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo

Informagiovani, in collaborazione con Job Centre, organizza la presentazione del bando SparkZ, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, che si svolgerà martedì 20 febbraio dalle 18 alle 20 al Blue District, in via del Molo 65R.

«L’appoggio all’iniziativa della Fondazione Compagnia di San Paolo, da sempre attenta alle politiche rivolte ai giovani, rappresenta un’importante occasione per coinvolgere i ragazzi e le ragazze nella cura della nostra città e del suo sviluppo, a partire dalle loro sensibilità e dalle idee che potranno mettere in campo attraverso la partecipazione ai processi e la collaborazione tra le diverse generazioni» spiega l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso.

Nel corso dell’incontro Matteo Bagnasco, responsabile dell’Obiettivo cultura della Fondazione Compagnia di San Paolo, illustrerà ai giovani intervenuti le finalità del bando, nato per accogliere e portare avanti idee, iniziative e progetti da realizzare in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, promuovendo la partecipazione e l’impegno civico su temi, bisogni e opportunità relativi al mondo giovanile.

Oltre a Informagiovani e Job Centre, parteciperanno alla giornata anche la Consulta dei giovani e il liceo P. Gobetti, che animerà l’avvio dei lavori con una coreografia in continuità con il progetto Intorno al ponte San Giorgio. A fine lavori è previsto un aperiGreen analcolico per favorire la socialità e la conoscenza tra i giovani partecipanti.

Ecco il link al bando: https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/bando-sparkz-giovani-ch...

Tutte le info: 3341066120 - informagiovani@comune.genova.it