Sport: Alberto Razzetti e Linda Cerruti sono i vincitori della 30a edizione del premio di Regione Liguria “Lo sportivo ligure dell'anno”.

Sono la sincronette Linda Cerruti e il nuotatore Alberto Razzetti i due vincitori del premio regionale “Lo sportivo ligure dell’anno” giunto alla sua 30esima edizione. Sia Razzetti che la Cerruti si sono distinti durante i campionati Europei di Roma facendo incetta di medaglie e la giovane azzurra finì nel mirino degli haters, che commentarono una foto, pubblicata sui social, in cui mostrava con una posa sportiva in costume le sue medaglie: un premio che quindi arriva a Linda non soltanto in quanto grande campionessa sportiva, ma anche come simbolo delle donne e del coraggio di denunciare atti di discriminazione contro commenti sessisti.

La premiazione è avvenuta nella sala trasparenza della Regione Liguria, alla presenza del presidente del Coni regionale Micillo e del Cip Cuozzo e dell’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi. «Sicuramente questa edizione del premio vede protagonisti gli sport acquatici, il nuoto, il nuoto sincronizzato, il canottaggio- ha detto l’assessore Bianchi- e per noi non può che essere un tassello del percorso che ci porterà dritti a Ocean Race con il gran finale a Genova previsto per la prossima estate. Il premio va a due indiscussi protagonisti della vasca Linda Cerruti che ha conquistato 6 argenti e 2 bronzi agli Europei, 1 argento e 2 bronzi ai Mondiali e Alberto Razzetti, che ha vinto l'oro nei 200 farfalla e il bronzo nei 200 misti ai Mondiali in vasca corta di Dubai, oltre che le tre medaglie agli Europei di Roma. Non possiamo che essere orgogliosi».

Durante la cerimonia sono stati consegnati anche i riconoscimenti agli studenti che hanno conseguito un titolo alle Fasi Nazionali dei Giochi sportivi studenteschi: Gabriele Avagnina (Istituto Ruffini Aicardi di Taggia) vincitore assoluto a Pescara di salto in alto; Simone Massucco (Liceo Liceti Rapallo) vincitore assoluto Palermo individuali tennis; Martina Campani (Istituto Parentuccelli Arzelà Sarzana) terzo posto salto in alto Pescara, a cui si aggiungono i premi alle squadre di beach volley maschile dell’Istituto Marconi Delpino di Chiavari (terza classificata Roseto degli Abruzzi) e alla squadra tennis maschile dell’Istituto Santa Maria Immacolata (terza classificata alla gara di Palermo).

«Dopo gli anni di pandemia- ha concluso l’assessore Bianchi- tornare a festeggiare il Premio regionale “Lo Sportivo Ligure dell’Anno”, è motivo di ritrovata serenità e suscita in città un entusiasmo e un orgoglio verso un'iniziativa che rappresenta un autorevole appuntamento di crescita, inclusione ed integrazione dei valori veicolati dalla pratica sportiva. Vittorie, successi, solidarietà, ricordi: alla base di questi riconoscimenti c’è sempre tanta passione e attaccamento per i colori delle società sportive del territorio, ed è importante che lo sport ligure si ritrovi oggi qui per celebrare le eccellenze del 2022. Le emozioni sono sempre tante, per noi ma soprattutto per questi atleti, donne e uomini che rappresentano l’inestimabile patrimonio sociale, culturale e sportivo della nostra regione».