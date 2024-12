Sport: inaugurata a Pegli la nuova area fitness outdoor in Villa Rosa

Giù i veli questa mattina sulla nuova area fitness outdoor gratuita realizzata dall’assessorato allo Sport del Comune di Genova, in collaborazione con il Municipio VII Ponente, all’interno del parco pubblico di Villa Rosa, a Pegli.

Quattro le attrezzature ginniche di libera fruizione per la cittadinanza, pensate per allenare diverse parti del corpo, dotate di pannelli informativi e di un sistema di Qr-Code integrato, e installate in una zona del parco facilmente accessibile da entrambi gli ingressi del parco.

L’area fitness è concepita per soddisfare le esigenze di tutti, dai giovani agli anziani, dagli sportivi occasionali agli atleti di alto livello.

L’obiettivo è di consentire a chiunque di utilizzare uno spazio pubblico all’aperto per restare in forma e mantenere/incrementare il proprio benessere psicofisico.

L’area è stata realizzata tramite l’Accordo Quadro per l’allestimento di strutture sportive con un investimento complessivo di 35mila euro.

«Con questo nuovo intervento prosegue l’attività di sportivizzazione delle aree pubbliche dei nostri quartieri sottolineando, ancora una volta, quanto la nostra Amministrazione creda fortemente nell’importanza dello sport come strumento di integrazione, inclusione, socializzazione e come promotore di buone abitudini per uno stile di vita sano e consapevole – dichiara l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi – Quest’area contribuirà ad incrementare anche l’eredità che il progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport lascerà alla città con l’obiettivo di continuare a diffondere lo sport ed i suoi valori a 360 gradi, rendendolo sempre più parte integrante della quotidianità dei genovesi. Ringrazio gli uffici della Direzione Sport per l’impegno quotidiano che ci ha portati a raggiungere, in sinergia anche con il Municipio VII Ponente, questo ulteriore e importante risultato».

«L'amministrazione municipale, in collaborazione con l'assessore allo Sport del Comune Alessandra Bianchi, ha colto la disponibilità di attingere a opportuni finanziamenti per realizzare anche a Pegli, dopo le aree attrezzate di Pra' e Voltri, una terza area sportiva outdoor nel Parco di Villa Rosa, migliorando uno spazio da tempo poco utilizzato ed in cattive condizioni», commenta il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza.

«Abbiamo richiesto anche l’illuminazione di questa area per maggiore fruizione e sicurezza, ridandole una vocazione sportiva che già in passato aveva. L'obiettivo è di far vivere questa "palestra funzionale a cielo aperto" dai ragazzi che frequentano la Villa e da tutti i cittadini a prescindere dal livello di allenamento, incrementando la cultura del movimento inclusivo rivolto a ogni fascia di età», aggiunge l’assessore municipale allo Sport Paola Pesce Maineri.

LA NUOVA AREA FITNESS

L’area è pensata come una stazione multiattività, con la possibilità di passare da un esercizio all’altro muovendosi nello stesso spazio. Le attrezzature potranno essere utilizzate sia da soli che in gruppo, favorendo l’aggregazione sociale.

Sono quattro le attrezzature liberamente utilizzabili dalla cittadinanza, senza distinzioni di livello di allenamento e fascia di età, pensate per allenare differenti parti del corpo.

La prima è una attrezzatura multifunzione per esercizi a corpo libero funzionali, utilizzabile da 8 atleti contemporaneamente, composta da: sbarre alte pull-up a 3 altezze; sbarre parallele; spalliera; anelli olimpici; panca addominali; step; lateral grips; spalliera svedese sospesa.

Vista la possibile altezza di caduta, l’attrezzatura multifunzione è dotata di una idonea pavimentazione antitrauma in gomma gettata in opera.

La seconda struttura è formata da due anelli olimpici di altezza media per esercizi in trazione e a corpo libero.

La terza attrezzatura fitness è una Chest Press per l’allenamento isotonico di petto, spalle e tricipiti.

La quarta e ultima attrezzatura è un Thai Chi Spinners con Hand-Bike: una struttura con doppia postazione, volanti di rotazione da un lato e Hand-Bike dall’altro.

Tutte le attrezzature impiegate sono conformi alle norme tecniche di riferimento europee EN 16630 e rispondenti ai migliori standard ambientali ed ecologici.

Contestualmente all’installazione delle attrezzature, è stato ripristinato il sistema di raccolta delle acque meteoriche esistenti nell’area per assicurare un migliore smaltimento delle acque in caso di piogge.

PANNELLI INFORMATIVI, QR-CODE E APP

L’area è dotata di un pannello generale descrittivo e ogni singola attrezzatura di un pannello informativo con descrizione delle modalità d’uso dell’attrezzo.

Ma non solo. Infatti, sui pannelli è presente un sistema di Qr-Code integrato con i tutorial per eseguire gli esercizi e la possibilità di collegare l’attrezzatura a una specifica App gratuita Personal Trainer Virtuale, consentendo di:

impostare il profilo personale di ogni utente

configurare l’area fitness

impostare il target di allenamento (cardiovascolare, isotonico e corpo libero)

impostare il target di tempo e tracciare i progressi di allenamento, in modo da dare all’utente la possibilità di valutare, in base alle proprie capacità, la durata e l’intensità della sessione di allenamento

All’inaugurazione dell’area fitness erano presenti l’assessore comunale allo Sport Alessandra Bianchi, il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza, l’assessore municipale allo Sport Paola Pesce Maineri, Piero Picasso della Giunta del Coni Liguria, il vicepresidente del CIP Liguria Dario Della Gatta, i trainer Silvia Lagorio e Pierluigi Vagali di Fit2Go che hanno spiegato ai presenti le modalità di utilizzo delle attrezzature, rappresentanze di scuole, società e associazioni sportive del territorio.