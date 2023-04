Sviluppo economico, Road map per I bandi 2023: un anno di programmazione FESR in Liguria

Si è svolto questa mattina nella sala delle grida del palazzo della Borsa l’incontro “Road map per i bandi 2023: un anno di programmazione FESR in Liguria” organizzato da Regione Liguria, Imprese Liguria e con la collaborazione di Camera di Commercio Genova.

Durante l’incontro sono stati presentati i 30 bandi che l’assessorato regionale allo Sviluppo economico aprirà nel corso dell’anno solare a sostegno delle piccole e medie imprese e degli enti pubblici.

Sono cinque i principali filoni di crescita economica individuati: l’energia, che prevede nei prossimi mesi l’attivazione di 9 misure per un totale di 57 milioni di euro; la ricerca e sviluppo, con 4 strumenti dedicati e 41 milioni di euro; la finanza, con 8 bandi e 21 milioni di euro; la digitalizzazione, con 2 misure per 10 milioni di euro; gli investimenti produttivi, con 7 bandi che andranno ad attivare complessivamente 69 milioni di euro.

Per il comune di Genova presente l’assessore allo Sviluppo economico Mario Mascia: «Il Comune di Genova darà tutto il suo supporto alla Regione Liguria per traguardare in piena sinergia l’obiettivo di far arrivare dei fondi su progetti presentati da parte di piccole e medie imprese che abbiano delle ricadute anche occupazionali sul territorio e che vadano nel senso dell’innovazione tecnologica e della smart, green e blue conomy che rappresentano per noi delle mission di questo mandato amministrativo. I fondi sono di sviluppo regionale e possono essere ovviamente gestiti anche in regime di partenariato col Comune e di conseguenza il comune si propone e conferma anche oggi il suo pieno supporto a progetti che traguardino quanto detto sopra, un messaggio che il sindaco Bucci mi ha chiesto di lanciare forte e chiaro».