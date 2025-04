Teatro Carlo Felice, Michele Galli indicato come nuovo Sovrintendente

Riunito questa mattina a Palazzo Tursi il nuovo consiglio di indirizzo che, nella sua prima riunione di insediamento, ha recepito l’indicazione del ministero della Cultura come nuovo sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Michele Galli, attuale direttore generale della Fondazione Teatro di Pisa. Il nuovo consiglio di indirizzo, presieduto dal presidente della Fondazione, il facente funzioni sindaco, insediatosi questa mattina, è ora composto: per il Comune di Genova dal riconfermato Enrico Musso, per Regione Liguria dal riconfermato Mario Menini, da Fabrizio Callai, presidente del Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, su indicazione del Ministero della Cultura e da Francesco Bongarrà direttore dell’istituto italiano di Cultura a Londra, indicato da Iren.

Il presidente della Fondazione, il facente funzioni sindaco di Genova, ha ringraziato il sovrintendente uscente Claudio Orazi, sentitamente, per il lavoro svolto in questi anni e per i risultati ottenuti anche nell’internazionalizzazione del Teatro. La formalizzazione della nomina del nuovo sovrintendente Galli avverrà nelle prossime ore con decreto del ministro alla Cultura Alessandro Giuli.

Nato a Cremona nel 1963, Galli è laureato in Giurisprudenza. Dal 2022 è Direttore Generale della Fondazione Teatro di Pisa (Teatro di Tradizione), con compiti di direzione e organizzazione delle attività della Fondazione, gestione del personale, direzione e coordinamento in autonomia delle attività artistiche, tecniche, amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione. Galli ha maturato una ultraventennale attività come dirigente di Fondazioni Lirico-Sinfoniche, Teatri di Tradizione e Festival musicali italiani, tra cui: la Fondazione Lirico Sinfonica Teatro Comunale di Bologna, la Fondazione Lirico Sinfonica Teatro dell’Opera di Roma, la Fondazione Lirico Sinfonica Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la Fondazione Lirico Sinfonica Teatro Regio di Torino, la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi – Teatro di Tradizione, la Fondazione Teatro di Pisa – Teatro di Tradizione - e il Palau de Les Arts di Valencia.