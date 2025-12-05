Tornano le casette del Mercatale di CNA Genova in piazza De Ferrari dal 6 al 23 dicembre

Il Mercatale di CNA Genova torna ad animare il periodo natalizio, con le tradizionali casette in legno in piazza De Ferrari, per una nona edizione da record. Saranno infatti ben 18 i giorni di attività, da sabato 6 a martedì 23 dicembre, per un evento in formato extralarge. Oltra alla “quantità”, il Mercatale 2025 si confermerà soprattutto per la “qualità”, puntando come per le precedenti edizioni sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio, grazie ad imprese che rappresentano l'artigianalità e la qualità. Imprese locali che in molti casi possono fregiarsi anche del marchio “Artigiani in Liguria” e imprese da fuori Liguria che verranno ospitate per le loro produzioni di grande qualità. Da segnalare, inoltre, due eventi che renderanno ancora più unica l'edizione 2025 del Mercatale.

Il 21 dicembre, grazie alla consolidata collaborazione con l'associazione MyTrekking, tornerà l'appuntamento con la Camminata dei Babbi Natale, mentre il 23 dicembre, giorno di chiusura del Mercatale, sarà la volta del concerto di Natale sotto l'albero di piazza De Ferrari. Anche quest'anno l'organizzazione del Mercatale è resa possibile grazie alla collaborazione tra Cna Genova e le istituzioni locali, a partire da Regione Liguria, che ha confermato l'evento all'interno del Piano annuale delle iniziative promozionali, e poi il Comune di Genova e la Camera di Commercio di Genova. Il villaggio di Natale del Mercatale quest'anno sarà formato da 40 casette in legno, per oltre 40 espositori. Le casette saranno disposte come negli anni precedenti su due cerchi concentrici intorno alla fontana di piazza De Ferrari, e avranno come orari di apertura, dalle 10 alle 20, tutti i giorni dal 6 al 23 dicembre. Come ogni anno saranno moltissimi i prodotti di qualità che si potranno trovare in vendita, soprattutto nel settore dell'agroalimentare ligure: olio, pesto, vini, birre, liquori e dolci tradizionalli quali il pandolce basso genovese, ma non solo. Grande attenzione verrà dato anche all'artigianato con produzioni uniche di oggetti in ferro battuto, bijoux, tessuti decorativi, cosmetici e composizioni floreali.

“Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi del Natale genovese, un appuntamento che in questi nove anni è diventato una vera e propria tradizione – commenta l'assessora al Commercio, Artigianato e Turismo del Comune di Genova, Tiziana Beghin -. Il Mercatale, infatti, grazie al grandissimo lavoro di CNA e dei partner, istituzionali e non, fa ormai parte dell’immaginario natalizio della città di Genova, trasformando piazza De Ferrari in un suggestivo mercato dove è possibile acquistare i propri regali di Natale scegliendo tra le molteplici eccellenze del nostro territorio”. Una delle novità a livello organizzativo e istituzionale di questa edizione del Mercatale sarà la collaborazione di CNA Genova con Confcommercio Genova, un'unione delle forze tra le due associazione per poter offrire alla città un evento sempre più di qualità.