Turismo, Genova Best in Travel protagonista alla Borsa Italiana del Turismo 2025

Genova, 7 feb. – La città di Genova, fresca dell’investitura da parte della storica guida turistica Lonely Planet come “best in travel 2025”, «grazie al suo fascino storico, alla cucina deliziosa e al futuro “elettrico” in arrivo con i nuovi mezzi di trasporto sostenibili», si prepara a essere protagonista assoluta all’edizione di quest’anno della Borsa Italiana del Turismo che terrà alla Fiera di Milano dal 9 all’11 febbraio.

È un palinsesto ricco, infatti, quello che la direzione Turismo porterà alla BIT per far scoprire e per raccontare bellezze ed eventi della destinazione turistica Genova. Gli eventi si terranno presso lo “Stand Città di Genova”, nel padiglione 11, M51-54.

«Dopo la partecipazione al TravelExpo di Oslo ed al FITUR di Madrid, Genova è pronta ad esser protagonista nella nuova edizione della Borsa Internazionale del Turismo - afferma l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi – Tantissimi gli appuntamenti che lo stand ‘Città di Genova’ ospiterà in questi tre giorni e che ci permetteranno di promuovere ulteriormente le bellezze e le eccellenze del nostro territorio. Una vetrina internazionale di assoluto prestigio dove presentare le novità della nostra offerta turistica. La nostra città, unica meta italiana ad essersi aggiudicata il riconoscimento di Best in Travel 2025 – prosegue l’assessore Bianchi – si conferma una delle destinazioni turistiche più apprezzate sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Lavoriamo per regalare a tutti coloro che sceglieranno Genova un’esperienza unica».

IL PROGRAMMA

Domenica 9 febbraio, ore 16: Scopri Genova tra cielo e mare. Lanterna, Galata Museo del Mare e MEI: un viaggio nella storia

Presentazione dell’offerta culturale e scientifica delle istituzioni del mare: Museo della Lanterna, Galata Museo del Mare e Museo Emigrazione Italiana. Attività ed eventi per la valorizzazione e condivisione dell’importante patrimonio storico promosso dalle Istituzioni museali del mare, al fine di valorizzare l’indotto turistico della blue economy quale importante strumento identitario della destinazione.

Interverranno tra gli altri:

Pierangelo Campodonico, direttore Istituzione Musei Del Mare E Delle Migrazioni (Mu.Ma)

Laura Malavolta, Istituzione Musei Del Mare E Delle Migrazioni (Mu.Ma)

Anna Dentoni, Associazione Promotori Musei del Mare

Lunedì 10 febbraio, ore 14: Euroflora 2025 - La Natura si fa spazio

La bellezza, i colori e i profumi di Euroflora - tredicesima Mostra internazionale di piante e fiori, unico appuntamento italiano tra le floralies europee riconosciute da AIPH – International Association of Horticultural Producers – splenderanno a Genova dal 24 aprile al 4 maggio dalle ore 9 alle 19. La manifestazione è organizzata da Porto Antico di Genova Spa con la collaborazione di Comune di Genova, Regione Liguria e Camera di Commercio e con la partnership operativa di Aster Genova. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono reperibili sul sito euroflora.genova.it.

Euroflora è una manifestazione che si evolve e guarda al florovivaismo a 360 gradi, partendo dalle eccellenze produttive spazia dall’architettura del paesaggio alla sostenibilità ambientale, al turismo consapevole e al mondo della ricerca. Un ritorno con spazi triplicati, rispetto alle ultime due edizioni a Nervi, nell’ex quartiere fieristico, oggi trasformato in Waterfront di Levante, grazie a un importante progetto di riqualificazione urbana firmato da Renzo Piano. Un percorso nuovo e altamente spettacolare, fronte mare, che parte dal nascente parco urbano entra nell’arena centrale del nuovo Palasport e prosegue negli spazi del Piazzale Mare e sul percorso espositivo galleggiante in Marina per approdare poi sui due piani del padiglione Jean Nouvel. Una varietà e un’ampiezza di spazi che consente l’esposizione di ogni tipologia di piante e il ritorno in grande stile di fiori recisi, composizioni floreali e bonsai e offre quattro arene per incontri, spettacoli e laboratori oltre a cinque sale per convegni, incontri tecnici e trattative. Nuovi spazi per il Mercato Verde, tradizionalmente dedicato alla vendita di piante, agli arredi e alle attrezzature da giardino.

Interverranno tra gli altri:

Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova

Vincenzo Monaco, direttore generale Porto Antico Genova

Alessandro Cavo, vicepresidente Camera di commercio di Genova

Lunedì 10 febbraio, ore 14.30: Genova: nasce la DMO, un nuovo strumento per la gestione turistica

L’Organizzazione Mondiale del Turismo riconosce nelle DMO (Destination Management Organization) lo strumento più efficace per gestire le destinazioni turistiche in un mercato sempre più competitivo e in costante evoluzione. Grazie a competenze specialistiche e altamente qualificate, le DMO permettono di organizzare e promuovere le destinazioni in modo strategico, monitorando il mercato e rafforzando la competitività a livello globale.

Il Comune di Genova, la Città Metropolitana di Genova e la Camera di Commercio di Genova hanno siglato un protocollo d’intesa per la creazione della nuova DMO. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico dell’intera area metropolitana, migliorando la qualità dell’offerta turistica e potenziando i servizi di informazione e accoglienza.

Un progetto di promozione del territorio della città di Genova e dell’intero territorio metropolitano che, attraverso la formazione di nuovi partenariati, sviluppi strumenti innovativi per accompagnare il processo di rigenerazione turistica. La DMO di Genova intende caratterizzarsi per un approccio innovativo il qui primo prodotto sarà presentato con il successivo intervento.

Interverranno tra gli altri:

Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova

Claudio Garbarino, consigliere delegato al Piano Strategico Città metropolitana di Genova

Alessandro Cavo, vicepresidente Camera di commercio di Genova

Gianluca Pocci, direttore generale operativo del Comune di Genova

Josep Ejarque, amministratore di FTourism & Marketing e destination manager

Sandra Torre, dirigente della direzione Politiche del Turismo e Sport del Comune di Genova

Lunedì 10 febbraio, ore 15: Genova: capitale dell’innovazione turistica nel Mediterraneo

Sono anni di straordinarie trasformazioni e di una forte accelerazione come meta turistica per Genova. In questo contesto il capoluogo ligure è oggi pronto a diventare la prima città italiana e la prima destinazione nel Mediterraneo ad adottare un’Intelligenza Artificiale conversazionale per la creazione di un’esperienza turistica interamente personalizzata e rispettosa dell’autenticità del luogo. Un grande passo in avanti frutto di una lunga preparazione dell’infrastruttura tecnologica A chiusura della conferenza stampa sarà presentata in anteprima - con accesso a una simulazione individuale semplificata per i partecipanti -la versione test dell'agente turistico AI del Comune di Genova, che verrà rilasciato al pubblico per la stagione 2025.

Interverranno tra gli altri:

Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova

Marta Brusoni, assessore alla Digitalizzazione, alla Smart City, all'Applicazione dell'Intelligenza Artificiale del Comune di Genova

Gianluca Pocci, direttore generale operativo del Comune di Genova

Alessio Pisa, amministratore delegato di Instilla

Josep Ejarque, amministratore di FTourism & Marketing e destination manager

Giampiero Biamino, dirigente della direzione Smart City, Reingegnerizzazione e Digitalizzazione dei Processi del Comune di Genova

Lunedì 10 febbraio, ore 16: L’evento Red Bull Cerro Abajo ritorna a Genova

Interverranno tra gli altri:

Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova

Alessandro Cavo, vicepresidente Camera di commercio di Genova

Roberto Giugliano, direttore Marketing di Red Bull Italia

Tommaso Muscojona, Sport Event Marketing Manager di Red Bull Italia

Lunedì 10 febbraio, ore 16.30: Genova: un evento sportivo la mezza maratona

Interverranno tra gli altri:

Alessandra Bianchi, assessore al Turismo e al Marketing Territoriale del Comune di Genova

Alessandro Cavo, vicepresidente Camera di commercio di Genova

Luca Oddone, responsabile MDG

A conclusione della giornata di lavori, il Comune di Genova offrirà una degustazione di prodotti locali, curata dal Consorzio della Focaccia al Formaggio di Recco, accompagnata da una selezione di vini genovesi delle Cantine Villa Cambiaso.