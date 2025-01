Turismo, Genova protagonista al Travel Expo di Oslo

Genova protagonista con un proprio spazio espositivo al Travel Expo, il principale appuntamento fieristico scandinavo dedicato al turismo, in corso alla Nova Spektrum Arena di Oslo-Lillestrøm in Norvegia. La città della Lanterna, eletta città Best in Travel 2025 da Lonely Planet presenta al pubblico scandinavo ed agli operatori del settore la propria offerta turistica. A partire dal proprio patrimonio storico-artistico-culturale con al centro i Palazzi dei Rolli, patrimonio UNESCO, e la Rolli Experience - per vivere l’esperienza di un soggiorno come un ospite dell’Antica Repubblica - ma anche le bellezze paesaggistiche e naturalistiche unitamente alle eccellenze enogastronomiche.

“La partecipazione al Travel Expo di Oslo oltre a rappresentare una nuova e prestigiosa vetrina internazionale per la nostra città, ci permette di consolidare il nostro posizionamento su un mercato che sta conoscendo un’importante crescita come quello scandinavo - afferma l’Assessore comunale al Turismo ed al Marketing Territoriale, Alessandra Bianchi - La nostra città, unica meta italiana ad esser stata insignita del titolo di Best in Travel 2025 da parte di Lonely Planet, continua a confermasi tra le destinazioni più apprezzate di tutto il mondo ed il trend costante di crescita degli ultimi anni ne è la dimostrazione. Lavoriamo per offrire a tutti i visitatori che sceglieranno la nostra città un prodotto turistico di qualità con particolare attenzione all’aspetto esperienziale, oggi sempre più ricercato. Riflettori accesi sulla nostra Rolli Experience che mette al centro i palazzi nobiliari, patrimonio Unesco, ma anche il nostro centro storico con i suoi caruggi e le sue botteghe storiche. Un’offerta - continua l’assessore Bianchi - che si arricchisce anche con i grandi appuntamenti fieristici come, ad esempio Euroflora che, per l’edizione 2025 tornerà nella sua sede originaria del Watererfront di Levante”

La partecipazione al Travel Expo di Oslo rappresenta inoltre l'occasione di consolidare il posizionamento di Genova come meta principale per i flussi turistici del Nord Europa. In particolare, con una crescita del +5% negli arrivi e del +8% nei pernottamenti, il mercato norvegese si sta confermando uno dei comparti emergenti per il capoluogo ligure e per l’intero territorio regionale