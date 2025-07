Tutela ambientale: la Guardia Costiera Ausiliaria rimuove dal mare 581 kg di rifiuti galleggianti

«Il servizio di rimozione dei rifiuti galleggianti effettuato dalla Guardia Costiera Ausiliaria nel mare della nostra città è una buona pratica di tutela ambientale e di protezione della fauna e della flora marine – dichiara l’assessora comunale all’Ambiente e ai Rifiuti Silvia Pericu – Un modello nazionale che il Comune di Genova sostiene da tanti anni per i benefici che questo progetto genera in termini di lotta all’inquinamento, sicurezza della navigazione e formazione delle giovani generazioni, in particolare delle studentesse e degli studenti dell’Istituto San Giorgio. Ringraziando la Guardia Costiera Ausiliaria per il suo grande e storico impegno a difesa del nostro mare, ne approfitto per fare altrettanto con tutte le associazioni, le cittadine e i cittadini del territorio genovese che, ogni anno, promuovono e svolgono centinaia di attività che hanno, come filo conduttore, la tutela dell’ecosistema marino: dalla pulizia delle spiagge ai laboratori ambientali nelle scuole».