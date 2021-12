Un museo della Vespa a Genova, sì unanime in Consiglio comunale

Organizzare raduni internazionali di vespisti e dare vita a un museo della Vespa a Genova. Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia Mario Mascia e dalla capogruppo della Lega Salvini Premier, Lorella Fontana che è stata accolta favorevolmente anche dall'assessore competente Paola Bordilli.

La richiesta è quella di dare impulso all'organizzazione di raduni internazionali di vespisti a Genova, che potranno essere curati dai Vespa Club genovesi, anche in periodi diversi dell'anno, e a istituire a Genova un Museo della Vespa, in collaborazione con la Fondazione Piaggio e i Vespa Club genovesi che dispongono di un patrimonio di Vespe d'epoca unico al mondo.

Lo scorso 7 settembre era già stata approvata in Sala Rossa una mozione per istituire a Genova un "Vespa Day", individuato poi nella data del 23 aprile. La Vespa, simbolo di italianità conosciuto in tutto il mondo, fece il suo debutto pubblico il 24 marzo 1946, 75 anni fa, a Torino, in occasione della Mostra della Meccanica e della Metallurgia.