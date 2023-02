Vallate: sottoscritta convenzione-quadro per la valorizzazione delle fortificazioni e sentieristica di collegamento

Sottoscritta la convenzione-quadro per lo sviluppo della collaborazione per il riassetto, allestimento e riqualificazione della rete sentieristica e delle strade bianche nell’entroterra genovese e per la valorizzazione delle fortificazioni del territorio collinare genovese con il coinvolgimento dei cittadini.

Il documento è stato firmato dal vicesindaco Pietro Piciocchi per il Comune di Genova, in accordo con il consigliere delegato allo Sviluppo delle Vallate Alessio Bevilacqua, e dai rappresentanti del Cai (sezione di Sampierdarena, Unione ligure escursionisti e di Bolzaneto), Fie-Federazione italiana escursionismo, la Federazione per la tutela e la valorizzazione dell’Acquedotto storico della Val Bisagno Aps, il Consorzio Zena Trail Builders, l’Asd Righi Valbisagno Trail Crew e l’Associazione Liguria MTB.

«La convenzione – spiega il vicesindaco Piciocchi – si inserisce nel quadro delle iniziative già avviate in questi anni per la manutenzione e la promozione dei percorsi escursionistici dell’entroterra attraverso il coinvolgimento di associazioni, Cai, Federazione che già sono molto attivi sul nostro territorio per vivere e promuovere l’entroterra. Oltre al progetto di riqualificazione delle antiche fortificazioni, quindi, vogliamo promuovere anche il recupero e il rilancio delle ‘strade bianche’ di collegamento, già molto frequentate dai genovesi e dagli appassionati di outdoor, ma che hanno necessità di essere valorizzate e manutenute. Il Comune di Genova, attraverso un appalto di Accordo quadro sentieristica, potrà realizzare interventi di riassetto in quelle porzioni di territorio che ora presentano criticità, mettendo in sicurezza i percorsi».

«Le nostre vallate – spiega il consigliere delegato Bevilacqua – hanno un patrimonio paesaggistico, di produzioni artigianali ed enogastronomiche dalle enormi potenzialità e con enormi ricadute potenziali sullo sviluppo del nostro entroterra. La convenzione sottoscritta, oltre a rafforzare la rete territoriale dei soggetti che lavorano e vivono il nostro entroterra, servirà anche all’organizzazione di eventi, fiere, esposizioni, giornate di sport e occasioni di scoperta del nostro sistema di collegamento alle vallate».

La convenzione ha come obiettivi: il recupero, la manutenzione e la riqualificazione dei percorsi escursionistici in particolare i collegamenti con le fortificazioni genovesi, la segnaletica, la realizzazione di percorsi didattici con pannelli informativi, di aree sosta e punti panoramici, escursioni guidate, percorsi ed eventi MTB, la valorizzazione di centri artigianali, produttivi, enogastronomici, azioni di marketing.