Waterfront, Centro Del Mare: incontro Comune-Fondazione Compagnia San Paolo

Incontro, questa sera, a Palazzo Tursi tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, il vicesindaco Alessandro Terrile, i tecnici dell’amministrazione e i vertici della Fondazione Compagnia di San Paolo, il presidente Marco Gilli, Paolo Mulassano e Fulvio Bersanetti, sulla realizzazione del Centro del mare, già noto come Fabbrica delle idee, all’interno del Waterfront di Levante, per completare il disegno del Renzo Piano Building Workshop. Fondazione Compagnia di San Paolo ha formalizzato la volontà e l’impegno a sostenere economicamente la realizzazione del progetto, per quanto riguarda tre piani dell’edificio da realizzare. Nei giorni scorsi è stata riscontrata anche la disponibilità di Regione Liguria. Per questo, verrà calendarizzato prossimamente un nuovo incontro tra Comune, Regione e Renzo Piano Building Workshop per condividere gli ultimi sviluppi. Per concludere gli accordi, saranno poi necessari alcuni tempi tecnici per l’aggiornamento e la congruità della perizia sull’edificio da costruire e l’area da acquistare.