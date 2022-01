Macula 2022. Un incontro sulla malattia oculare

Venerdì 21 gennaio dalle ore 8.30 alle 13.30 on line la seconda edizione dell'incontro MACULA 2022 in Liguria dedicato alle maculopatie, con la partecipazione e il confronto di medici ed oculisti impegnati a studiare e curare le più insidiose malattie degli occhi legate all'età e ad altri fattori di rischio per la salute.

Responsabile scientifico e moderatore della giornata è stato il vice sindaco Massimo Nicolò.

Il sindaco Marco Bucci e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti hanno portato ai professionisti collegati i loro saluti istituzionali.

Lo screening per la maculopatia è uno degli strumenti utili per diagnosticare una malattia insidiosa e invalidante, spesso legata all'avanzare dell'età e anche conseguenza del diabete.

Molte sono le possibilità di cura che la scienza oculistica ha predisposto con protocolli di trattamento dedicato e chirurgia avanzata.

Gli studi anche statistici hanno dimostrato che lo stile di vita influisce sullo sviluppo della malattia così come le condizioni economiche del singolo.

La prevenzione della maculopatia in teleconsulto

Progetto pilota di prevenzione della maculopatia