Osservatorio Ambiente e Salute: ad ottobre l'avvio del primo semestre di attività

Dopo la prima riunione di fine luglio, è stato definito il calendario del primo semestre di attività dell’Osservatorio Ambiente e Salute, lo strumento istituzionale permanente istituito, rilanciato e modernizzato in estate dall’Amministrazione comunale.

L’Osservatorio Ambiente e Salute, composto da membri tecnici, rappresentanti istituzionali e organismi civici, si riunirà in 7 incontri per esaminare dati e criticità ambientali, producendo relazioni sull'attività svolta e sulle problematiche rilevate.

Concentrandosi su temi specifici rilevanti per il territorio comunale, sulla base delle richieste pervenute e anche in relazione alla mancata attività dell'Osservatorio negli ultimi anni, si inizierà a lavorare sul seguente calendario:

inquinamento aree portuali (2 incontri Ottobre / Novembre 2025)

(2 incontri Ottobre / Novembre 2025) barriere anti-rumore (entro prima metà Novembre 2025)

(entro prima metà Novembre 2025) forno crematorio (Dicembre / Gennaio 2026)

(Dicembre / Gennaio 2026) cantieri e polveri (Gennaio / Febbraio 2026)

Altri temi saranno oggetto di analisi in fasi successive.

«L’Osservatorio Ambiente e Salute è uno strumento fondamentale per analizzare, confrontandosi in maniera trasparente con la cittadinanza, le problematiche ambientali presenti sul nostro territorio e il relativo impatto sulla salute delle persone e dell’ecosistema – dichiara l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu – Il primo semestre di attività prevede una serie di incontri con i quali vogliamo andare a intercettare concretamente il disagio quotidiano avvertito dai cittadini, rispondendo alle loro preoccupazioni con un approccio basato sull’ascolto, sul dialogo e sulla messa a sistema di tutti i dati, le informazioni e le analisi provenienti dai vari soggetti pubblici interessati per offire una lettura integrata e scientifica dei dati ambientali. Una strategia che punta ad individuare le criticità e a mettere in campo le migliori soluzioni possibili per migliorare, in un’ottica preventiva, la qualità di vita, la salute e il benessere psicofisico delle persone».

«Mettere al centro delle politiche pubbliche, in particolare quelle ambientali e sociali, la tutela della salute delle cittadine e dei cittadini è l’obiettivo della nostra giunta che non a caso, tra i suoi i primi provvedimenti, ha voluto ripristinare e rilanciare l’Osservatorio Ambiente e Salute, colpevolmente accantonato da chi ci ha preceduto – sottolinea l’assessora al Welfare Cristina Lodi – L’inizio ad ottobre dei lavori dell’Osservatorio darà importante valore aggiunto al percorso avviato dalla nostra amministrazione per instaurare con la cittadinanza un dialogo costante e strutturato in merito alla tutela della salute, un tema che concepiamo come il filo conduttore di tutta la nostra azione amministrativa».