Vallate, dal 13 al 22 giugno la mostra a Palazzo Tursi sulla riqualificazione del territorio collinare genovese

Si terrà dal 13 al 22 giugno, nel porticato di palazzo Tursi, la mostra “Riqualificazione del territorio collinare genovese”. Durante la mostra, tramite l’utilizzo di pannelli espositivi, verranno illustrati al pubblico i vari progetti e interventi in corso d’opera che la direzione Idrogeologia e Geotecnica, espropri e vallate sta realizzando al fine di recuperare l’entroterra genovese.

I progetti esposti hanno lo scopo di riqualificare le vallate attraverso interventi di riordino e di riassetto geologico e ambientale, con particolare attenzione all’ambiente e al paesaggio. Gli interventi prevedono la riqualificazione di aree verdi, di strade bianche e della rete sentieristica per valorizzarli e renderli più fruibili ai residenti e ai turisti. Il tema della mostra è vasto e comprende vari argomenti, tra i quali la stabilizzazione dei versanti, la regimazione delle acque, il riordino dei bacini in dissesto, i percorsi per la valorizzazione delle fortificazioni genovesi e dell’acquedotto storico e il recupero delle aree verdi con nuove tecnologie geotecniche quali i parchi giochi geotecnici.

Non solo, la mostra ha anche lo scopo di illustrare il modo di lavorare della direzione, un modo di lavorare che si svolge in grande sinergia con altri enti (Regione Liguria, Soprintendenza, dipartimenti universitari, CNR, CAI, FIE) ed altre associazioni che operano sul territorio collinare. La collaborazione tra direzione ed enti portano avanti un confronto e una interlocuzione proficua, costruttiva e continua sulle tematiche elencate al fine di consentire di arrivare alle scelte più idonee per la riqualificazione del territorio.

«Con questi appuntamenti ci teniamo ad informare i cittadini del continuo e costante lavoro che questa amministrazione sta portando avanti per mettere in sicurezza il territorio e per ricercare le migliori soluzioni che permettano la riqualificazione dei territori in abbandono – spiega il consigliere delegato alle Vallate Alessio Bevilacqua -. Grazie al lavoro della Direzione Idrogeologica e Sviluppo e Tutela delle Vallate stiamo ottenendo risultati importanti, anche grazie alla cooperazione delle diverse realtà associative e territoriali cittadine».

Venerdì 16, dalle 9, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi si terrà, inoltre, il convegno “Riqualificazione del territorio collinare genovese” (programma allegato).