"Expo Trame del Futuro": due giorni a Genova per coniugare tessile, innovazione e sostenibilità

Si svolgerà domenica 16 e lunedì 17 marzo dalle 10.00 alle 19.00 presso il Genova Blue District (via del Molo 65A/r) “EXPO Trame del futuro”, evento conclusivo del progetto “C-City – Genova Città Circolare: tessile sostenibile”, importante progetto ideato dal Comune di Genova e Job Centre srl con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’evento sarà il momento conclusivo e culminante del percorso che ha coinvolto diversi soggetti e partner (Confartigianato Liguria, CNA - Federmoda, Legambiente Polis, Humana People to people, l’Università di Genova – Dipartimento di Architettura e Design e l’Istituto Duchessa di Galliera) e nasce con l’obiettivo di coniugare tutte le esperienze in un evento rivolto a cittadini e imprese.

All'EXPO si incroceranno - come in una trama di tessuto - i temi green e digitale, verranno presentate le nuove tecnologie, materiali e innovazione applicati al settore del tessile con attenzione al tema della sostenibilità sociale e ambientale.

L’evento, aperto a tutti i cittadini, prevede durante l’arco delle due giornate talk, laboratori esperienziali rivolti a tutte le età, allestimenti interattivi.

In particolare all’EXPO il pubblico potrà conoscere le 6 realtà selezionate attraverso la CALL EXPO “Trame del futuro” pubblicata da Job Centre a dicembre 2024. Saranno rappresentate soluzioni innovative in termini di processi e di materiali rispondenti alle sfide strategiche e di impatto sulla sostenibilità e circolarità del settore.

«Applicare al tessile la cultura dell'innovazione e della sostenibilità ambientale è l'obiettivo di fondo del progetto “C-City – Genova Città Circolare: tessile sostenibile” il quale, mettendo a sistema le migliori realtà del territorio genovese tra associazioni, enti e aziende, punta a creare un modello vincente di co-progettazione da esportare, perché no, anche in altre città e regioni - dichiara l'assessore comunale all'Ambiente e all'Economia circolare Mauro Avvenente - “EXPO Trame del futuro” sarà un appuntamento da non perdere per fare il punto su questo lungimirante progetto che mira a valorizzare i nostri talenti nei campi dell'impresa, dell'artigianato e del mondo scolastico, per la costruzione sinergica di buone pratiche di economia circolare. Ringrazio tutte le realtà che hanno contribuito a fare di Genova una best practice, non solo nazionale, per accelerare il processo di adeguamento del tessile ai principi dell'economia circolare, nell'ottica di uno sviluppo economico mondiale sempre più ambientalmente sostenibile».

«L'industria tessile, oltre che sul vestiario quotidiano di ciascuno di noi, incide fortemente sull'ambiente, in termini sia di materie prime che di processi di lavorazione e smaltimento. L'economia circolare non può fare a meno di fare i conti con la durabilità dei tessuti e con un'analisi equilibrata dei costi di produzione e dei benefici, anche in termini di abbattimento dei prezzi al consumo, derivanti dall'uso di materiali ecosostenibili. Ecco perché è fondamentale che Genova ambisca a diventare un inedito hub per sensibilizzare su questa problematica di interesse globale e progettare, con la collaborazione di tutti gli attori del sistema economico, scolastico e sociale, le migliori soluzioni per limitare l'impatto dei tessuti sull'ecosistema e traguardare così l'obiettivo di una vera ecosostenibilità - afferma l'assessore comunale al Lavoro e allo Sviluppo industriale Mario Mascia - “EXPO Trame del futuro” sarà una due giorni dove il confronto tra tutti gli stakeholder coinvolti nel progetto “C-City – Genova Città Circolare: tessile sostenibile” rappresenterà non solo l’occasione per fare un bilancio di quanto fatto finora, ma anche il punto di partenza di un nuovo percorso, ancora più partecipato e mirato a strutturare tutte le soluzioni e le esperienze pilota maturate fino ad oggi che permetteranno, all'industria tessile, di aprirsi ancora di più al mondo dell'innovazione tecnologica e ai fondamentali paradigmi della sostenibilità ambientale».

Il progetto “C-City - Genova Città Circolare: tessile sostenibile”

“C-City – Genova Città Circolare: tessile sostenibile” ha come obiettivo la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare della filiera del tessile tra i cittadini e la creazione di una community attiva di associazioni, enti formativi e aziende.

Nel marzo 2024 il Comune di Genova e Job Centre srl, in qualità di soggetto attuatore, con il sostegno della Fondazione Compagnia San Paolo, hanno avviato il progetto “C-City Genova Città Circolare: tessile sostenibile”, volto ad accelerare i processi di circolarità e sostenibilità del territorio di questa specifica filiera.

Con C-City, Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene Genova nel favorire un cambiamento profondo e conferma il suo impegno nel sostenere progettualità concrete e alleanze strategiche capaci di generare valore sociale, culturale ed economico per il territorio ligure e per la comunità che lo abita.

L’obiettivo del progetto è la diffusione della cultura della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare della filiera del tessile tra i cittadini e la creazione di una community, di associazioni, enti formativi e aziende.

Operativamente, attraverso un’azione di coprogettazione territoriale, sono state promosse attività di scouting e di sostegno per start up, imprese creative e artigiane; si è lavorato per accrescere le competenze e la creatività dei ragazzi delle scuole di arte e professioni; sono state create occasioni di incontro con esperienze pilota per sviluppare innovazione e nuovi modelli di business e consolidare una community aperta e inclusiva.

Date e Orari

EXPO “Trame del futuro” si svolgerà domenica 16 e lunedì 17 marzo 2025 dalle ore 10.00 alle ore 19 presso il Genova Blue District, Via del Molo 65. L’evento è gratuito e aperto al pubblico. https://c-citygenovacircolare.eu/expo-trame-del-futuro/